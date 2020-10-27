التحالف الدولي يعتقل 4 عناصر بينهم قيادي بـ«داعش» في سوريا

اعتقلت قوات التحالف الدولي ضد تنظيم داعش الإرهابي، اليوم الثلاثاء، 4 أشخاص في ريف دير الزور الشرقي بسوريا، خلال عملية إنزال جوي.وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن قوات التحالف الدولي نفذت، فجر الثلاثاء، عملية إنزال جوي رفقة قوات مكافحة الإرهاب التابعة لقوات سوريا الديمقراطية "قسد" في قرية الصبحة بريف دير الزور الشرقي، حيث جرى اعتقال 4 أشخاص، من بينهم مدرس عمل سابقًا ضمن تنظيم داعش إبان سيطرته على مناطق ريف دير الزور الشرقي.وأشار المرصد السوري إلى أنه، في 28 سبتمبر الماضي، جرت عملية إنزال جوي للتحالف الدولي وبمشاركة قوات سوريا الديمقراطية، في محيط قرية أم غربة ضمن بادية مركدة جنوبي الحسكة، حيث جرى اعتقال أمير ضمن تنظيم داعش.