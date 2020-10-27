«الأوقاف» تعاقب عامل مسجد سمح بإقامة صلاة جنازة بدمياط

قرر الشيخ محمد سلامة، وكيل وزارة الأوقاف بدمياط، نقل عامل مسجد عثمان أباظه بقرية الكاشف الجديد، التابع لإدارة أوقاف الزرقا لمخالفته التعليمات، اليوم الثلاثاء، وتمكينه من دخول جنازة في المسجد المذكور للصلاة عليها.تم رصد المخالفة وتم تحرير مذكرة لعرضها على فضيلة الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف بعد صدور قرار نقله لحين اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المخالفة.