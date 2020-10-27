قطر تسجل 257 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة القطرية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 257 حالة جديدة تأكدت إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19" خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، بينها 153 حالة إصابة محلية مسجلة بين أفراد المجتمع، و104 حالات بين المسافرين العائدين من الخارج الذين يخضعون للحجر الصحي.وأوضحت الوزارة، في بيان اليوم، أنه تم فحص 6013 حالة، خلال الليلة الماضية، ليبلغ إجمالي عدد الحالات التي تم فحصها 950031 حالة حتى الآن، فيما بلغ إجمالي عدد الحالات النشطة 2842.وبلغ إجمالي عدد الوفيات 230 حالة حتى الآن، فيما سجلت 274 حالة شفاء، ليبلغ إجمالي عدد المتعافين 128617 حالة.