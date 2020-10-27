أيتن عامر تضع جمهورها فى حيرة حول مشروعها الفنى القادم (فيديو)

حالة من الحيرة والترقب خلقتها الفنانة أيتن عامر لجمهورها، وذلك عقب نشرها فيديو تعلن فيه عن وجود مشروع فني جديد تعكف في الوقت الحالي على الانتهاء منه لتطرحه للجمهور، مؤكدة أنها تنتظر تلك الخطوة منذ فترة كبيرة.و ظهرت خلال الفيديو مرتدية كمامة واقية تحمل لوجو "لايف ستايلز ستديوز"، وهو ما جعل الجمهور في حيرة نحو حقيقة ذلك الأمر، فهل ستتجه الفنانة للغناء من خلال تعاونها مع الشركة، أم أن الشركة ستتجه للإنتاج السينمائي والدرامي.كما نشرت المخرجة بتول عرفة الفيديو أيضًا، الأمر الذي يؤكد أن "بتول" هي من سنتولى إخراج ذلك العمل الفني الجديد.