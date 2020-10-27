أبوبكر فكري قائمًا بأعمال عميد كلية السياسة والاقتصاد جامعة بني سويف

أصدر الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، اليوم، قرارا بقيام الدكتور أبوبكر فكري مصطفى بتسيير أعمال عميد كلية السياسة والاقتصاد لحين تعيين عميد للكلية.يذكر أن الدكتور أبوبكر فكرى مصطفى قد حصل على بكالوريوس تجارة شعبة إدارة الأعمال من كلية التجارة جامعة القاهرة فرع بنى سويف عام 1988، بتقدير عام جيد جدا، كما حصل على ماجستير فى إدارة الأعمال عام 1996، ثم دكتوراه فى إدارة الأعمال عام 2003.وتدرج فى المناصب من معيد بقسم إدارة الأعمال بكلية التجارة جامعة القاهرة فرع بنى سويف إلى مدرس مساعد، ثم مدرس، ثم أستاذ مساعد، ثم رئيس قسم إدارة الأعمال بالكلية.