إطلاق «البرومو» الدعائي لمسلسل مي عزالدين «خيط حرير»

طرحت شركة سينرجي المنتجة لمسلسل "خيط حرير"، للفنانة مي عزالدين، البرومو الدعائى له، عبر قناتها بموقع "يوتيوب"، وذلك بعد أن قرر صناع المسلسل عرضه خلال الفترة القليلة المقبلة بعدما خرج من السباق الرمضاني الماضي.العمل تدور أحداثه فى 35 حلقة، ويعد الرابع الذى يجمع مى عزالدين والمخرج إبراهيم فخر، فقد قدما سويًا "حالة عشق" عام 2015، "رسايل" عام 2018، "وعد" عام 2016."خيط حرير" يشارك فى بطولته كل من محمود عبدالمغني، وسوسن بدر، ونيكولا معوض، ومي سليم، وهنادي مهنا، ومحمد سليمان، وصفاء الطوخى، ومحمد علي رزق، وولاء الشريف، وعبدالرحيم حسن، وحنان سليمان، وأحمد صيام، وأحمد خليل، وياسمين رحمى، ويوسف عثمان، ومن إنتاج شركة سينرجى، وتأليف محمد سليمان عبدالمالك.