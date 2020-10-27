مجلة أسترالية: مصر مستمرة فى الكشف عن أسرار الحضارة الفرعونية

أكدت مجلة "إنشنت أوريجنس" الأسترالية، أن مصر مستمرة في الكشف عن أسرار الحضارة الفرعونية بسلسلة اكتشافات كبرى، لافتة إلى العثور على مقبرة لعائلة من النخبة داخلها قطع أثرية لا حصر لها، في موقع بمنطقة آثار الغريفة وسط مصر.وأوضح علماء الآثار أن المقبرة الفرعونية المصرية القديمة تعود لمسئول ملكي مهم، عمرها حوالي 2500 عام، تضم قبور أفراد الأسرة ومجموعة من الأعمال الفنية الجنائزية المهمة والمقتنيات.وأشارت المجلة في تقريرها إلى أنه تستمر أعمال التنقيب في هذه المنطقة منذ ٤ أعوام حيث كانت ذات يوم مقبرة، وتعرف اليوم باسم تونة الجبل، وتم بالفعل العثور على العديد من الاكتشافات المهمة في الموقع بما في ذلك تابوت من الحجر الجيري لكاهن من كبير كهنة دجيهوتي- إله القمر والحكمة المصري-.يعد الاكتشاف الأخير للمقبرة الفرعونية المصرية في تونة الجبل أحد أهم الاكتشافات في مصر هذا العام، لأن المقبرة لم تتعرض للنهب من قبل اللصوص على عكس العديد من الاكتشافات في الماضي.ويحتوي الموقع على بئر دفنت بعمق 10 أمتار تؤدي إلى غرفة كبيرة بها كوات محفورة في الصخر، حيث تم تبطين البئر أو العمود بواسطة كتل حجرية منتظمة الشكل.