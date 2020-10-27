محافظ المنوفية يتفقد وحدة طب الأسرة بالحامول ومدرسة التمريض

تفقد اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون محافظ المنوفية وحدة طب الأسرة بالحامول، رافقه نائبه محمد موسى وأعضاء الأكاديمية الوطنية للتدريب ضمن البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب والدكتور فيصل جوده وكيل وزارة الصحة والدكتور هانى الجمل رئيس مؤسسة التوفيق الخيرية ومديرة الإدارة الطبية بمنوف.واستمع المحافظ إلى شرح مفصل من وكيل وزارة الصحة عن أعمال تنفيذ المبادرة الرئاسية للكشف عن الأمراض المزمنة والاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوى، مضيفا إلى أن المبادرة تتضمن الكشف عن الأمراض غير السارية مثل الضغط والسكر والسمنة وأمراض القلب وهشاشة العظام، موضحة بأن المبادرة تستهدف جميع المواطنين فوق 40 سنة والمصابين بارتفاع ضغط الدم والسكري وزيادة الوزن والسمنة ضمن تفعيل المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة والتى تهدف إلى تقديم الخدمات الصحية للمواطنين وتوفير خدمة فرص اكتشاف الأمراض المزمنة مبكرا مما يسهل العلاج والشفاء.وتفقد المحافظ معمل التحاليل ومعمل الدم وغرفة التطعيم وقسم الإستقبال وعيادات طب الأسرة والأسنان والأقسام الداخلية بالوحدة للتأكد من مدى توافر الأدوية الضرورية كما اطلع على دفاتر تسجيل الحالات للتأكد من انتظام العمل وتقديم خدمة طبية جيدة للمواطنين.واختتم المحافظ جولته بتفقد مدرسة التمريض بمقر الوحدة الصحية بالحامول تمهيدًا لبدء الدراسة بها، حيث تفقد المحافظ معمل الوسائط والفصول الدراسية ومعمل الكمبيوتر والتي تم تجهيزها بالجهود الذاتية مشيدًا بدور المشاركة المجتمعية، موجهًا بزيادة عدد الفصول الدراسية بالمدرسة لاستيعاب أكبر عدد من المتقدمين لخدمة المنظومة الصحية.وفي لفتة إنسانية استمع المحافظ إلى شكوى أحد أفراد التمريض بالوحدة لديها ابن من ذوي الهمم وعلى الفور وجه المحافظ رئيس المدينة بسرعة توفير سيارة لإحضارها غدا بمكتبه بالديوان العام لمقابلة الحالة واتخاذ الإجراء اللازم لها.