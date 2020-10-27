رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 الموافق 10 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ المنوفية يتفقد وحدة طب الأسرة بالحامول ومدرسة التمريض

الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 06:12 م
إبراهيم أحمد
إبراهيم أحمد
ولاء القاضى
طباعة
تفقد اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون محافظ المنوفية وحدة طب الأسرة بالحامول، رافقه نائبه محمد موسى وأعضاء الأكاديمية الوطنية للتدريب ضمن البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب والدكتور فيصل جوده وكيل وزارة الصحة والدكتور هانى الجمل رئيس مؤسسة التوفيق الخيرية ومديرة الإدارة الطبية بمنوف.

واستمع المحافظ إلى شرح مفصل من وكيل وزارة الصحة عن أعمال تنفيذ المبادرة الرئاسية للكشف عن الأمراض المزمنة والاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوى، مضيفا إلى أن المبادرة تتضمن الكشف عن الأمراض غير السارية مثل الضغط والسكر والسمنة وأمراض القلب وهشاشة العظام، موضحة بأن المبادرة تستهدف جميع المواطنين فوق 40 سنة والمصابين بارتفاع ضغط الدم والسكري وزيادة الوزن والسمنة ضمن تفعيل المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة والتى تهدف إلى تقديم الخدمات الصحية للمواطنين وتوفير خدمة فرص اكتشاف الأمراض المزمنة مبكرا مما يسهل العلاج والشفاء.

وتفقد المحافظ معمل التحاليل ومعمل الدم وغرفة التطعيم وقسم الإستقبال وعيادات طب الأسرة والأسنان والأقسام الداخلية بالوحدة للتأكد من مدى توافر الأدوية الضرورية كما اطلع على دفاتر تسجيل الحالات للتأكد من انتظام العمل وتقديم خدمة طبية جيدة للمواطنين.

واختتم المحافظ جولته بتفقد مدرسة التمريض بمقر الوحدة الصحية بالحامول تمهيدًا لبدء الدراسة بها، حيث تفقد المحافظ معمل الوسائط والفصول الدراسية ومعمل الكمبيوتر والتي تم تجهيزها بالجهود الذاتية مشيدًا بدور المشاركة المجتمعية، موجهًا بزيادة عدد الفصول الدراسية بالمدرسة لاستيعاب أكبر عدد من المتقدمين لخدمة المنظومة الصحية.

وفي لفتة إنسانية استمع المحافظ إلى شكوى أحد أفراد التمريض بالوحدة لديها ابن من ذوي الهمم وعلى الفور وجه المحافظ رئيس المدينة بسرعة توفير سيارة لإحضارها غدا بمكتبه بالديوان العام لمقابلة الحالة واتخاذ الإجراء اللازم لها.

موضوعات متعلقة

اتحاد الكرة يقر شكل مسابقات الموسم الجديد ويلغي الهبوط

الحبس عامان و100 ألف غرامة لـ«فتاة تيك توك» هدير الهادي

عصام زكريا يكتب: سيرة القلب.. ذكريات عن الثقافة والفن والحب فى نصف قرن (الحلقة الخامسة)

السعودية تحدد ضوابط رحلات العمرة للوافدين من الخارج

الصور

image description

افتتاح 4 مدارس جديدة بدمياط

image description

محافظ أسيوط: خطوات جادة فى إنشاء مركز معلومات وشبكات المرافق

image description

محافظ أسيوط يتابع جاهزية المستشفيات لمواجهة فيروس كورونا

image description

«حياة كريمة» تستكمل أعمال الرصف بقرى أسيوط

image description

رئيس جامعة دمياط يشارك الطلبة في المحاضرات

الأكثر قراءة

ضحية خلاف أبيها والمديرة.. «التعليم» تكشف تفاصيل جديدة بأزمة «تذنيب سلمى»

«كرهت المدرسة»..القصة الكاملة للتلميذة المُذنَّبة بسبب المصروفات

الحبس 6 سنوات لمجدى عبدالغنى لعدم تسليم ميراث أقاربه

تجميد الحوافز والمكافآت والبدلات لموظفي الدولة؟.. الحكومة ترد

إنفوجراف

image description

ليبيا: وقف إطلاق النار (إنفوجراف)

image description

احذروا «عودة كورونا»

image description

عقوبة استخدام البلطجة خلال انتخابات «النواب» (إنفوجراف)

image description

«صندوق إبراهيم» وإعفاء من التأشيرات.. الإمارات وإسرائيل توقعان اتفاقيات جديدة

نجم الساعة

السقا: فيلم جديد مع عز وكريم والكدوانى من إخراج ساندرا نشأت (حوار)

منوعات

شركة أمريكية ترجع اندلاع حريق ضخم في كاليفورنيا لمعدات كهربائية

«القمر الأزرق» و«أورانوس» يزينان السماء في «الهالوين» السبت

إيطاليا تعيد إغلاق السينما بالتزامن مع إغلاق ثان جراء كورونا

ما سبب عدم مرض الخفافيش رغم حملها للكثير من الفيروسات؟

أيام زمان

«خفَّضت أجري مرتين ولم يعطني حقي».. سر الخلاف بين أحمد زكي ومحمد خان

رفض طلب عادل إمام وحضر حفل السفارة الإسرائيلية.. حكاية علي سالم مع الزعيم

حكاية الرباعية التي كتبها صلاح جاهين متأثرًا بـ حمدي الوزير

«بدأ حياته بالهجوم علىّ».. اعترافات «الأبنودي» عن علاقته بأحمد فؤاد نجم

مقالات الرأي
بسنت حسن
عن حتمية المكاشفة وحماقات الإصرار
لواء. محسن الفحام
أرض السلام والأبطال
مؤمن المحمدي
رهان الفناجيلى وأحمد فراج
القس. رفعت فكرى
مُت فارغًا
المزيد

الثقافة

«فى صحبة الهادى الأمين» بالنصف الأول من نوفمبر على مسرح البالون

الحبيب السائح: «ما رواه الرئيس» اشتغلت عليها 12 ساعة يوميا لمدة عام

عصام زكريا يكتب: ذكريات عن الثقافة والفن والحب فى نصف قرن (الحلقة الثالثة)

عصام زكريا يكتب: ذكريات عن الثقافة والفن والحب فى نصف قرن (الحلقة الرابعة)