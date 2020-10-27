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مصر

«التضامن»: الرئيس وجه بتخصيص مليار جنيه لدعم تكافؤ الفرص التعليمية

الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 06:17 م
نيفين القباج
نيفين القباج
ولاء جمال
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• دعم مليون طالب مدرسي إضافي من الأسر التي تم رفضها من برنامج تكافل بـ4.4 مليون طالب
• الرئيس السيسي يوجه بالمساهمة في تكاليف التعليم المجتمعي بالشراكة مع الجمعيات الأهلية
• منح تراخيص مؤقتة لـ10.300 حضانة غير مرخصة لحين تسوية أوضاعها

قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجّه بتخصيص مليار جنيه لدعم تكافؤ الفرص التعليمية للطلاب غير القادرين، الذين تم رفضهم في برامج الدعم النقدي وذوي الإعاقة وطلاب المدارس المجتمعية وطلاب تكافل الذين التحقوا بالجامعات، والتدريب الفني ومحو الأمية ووحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات.

أضافت وزيرة التضامن أن هذا التخصيص يتضمن دعم مليون طالب مدرسي من الأسر التي تم رفضها من برنامج تكافل، ليصل إجمالي عدد الطلاب الذين يتم دعمهم 4.4 مليون طالب، من بينهم 2.4 مليون طالب يتم دعمهم عبر برنامج تكافل و2 مليون طالب من المرفوضين من برنامج تكافل، إضافة إلى تقديم أدوات مساعدة للطلاب ذوي الإعاقة لتمكينهم من الخروج للتعليم ودمجهم بالمجتمع.

وأوضحت نيفين القباج أن الرئيس وجّه بالمساهمة في تكاليف التعليم المجتمعي بالشراكة مع الجمعيات الأهلية، والتنسيق مع القطاع الخاص بشأن التدريب المهني للطلاب المتسربين وتخطّوا سن التعليم.

وفيما يتعلق بالحضانات، أشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن الرئيس وجه بمنح تراخيص مؤقتة لجميع حضانات الأطفال غير المرخصة على مستوى الجمهورية وعددها 10.300 حضانة غير مرخصة وترخيصها مؤقتًا لحين تسوية أوضاعها من خلال لجنة وطنية برئاسة التضامن الاجتماعي.

وشددت نيفين القباج على أن عدد الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين صفر - 4 سنوات يبلغ 12 مليونا و٤٨٠ ألفا و٥٩٠ طفلا وفقًا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بنسبة 32% من إجمالي الأطفال (صفر- ١٨ عامًا)، كما أن عدد الأطفال المسجلين في دور الحضانة 980.423 طفل بنسبة تغطية تصل إلى 8٪؜، إضافة إلى أن نسبة الأطفال المسجلين في فئة الطفولة المبكرة بالمدارس من 4.6 سنوات تصل لـ30٪ موضحة أن هذه الأرقام تكشف عن فجوة كبيرة بين الأطفال المسجلين في التعليم الابتدائي والمسجلين في التعليم قبل المدرسي (دور الحضانة وحدائق الروضة).

أضافت الوزيرة أن خطة الوزارة تتضمن تفعيل اللجنة القومية التي تم تشكيلها ومراجعة اللائحة المُنظِمة لعمل الحضانات، وتطوير قاعدة بيانات متكاملة وشاملة عن الحضانات الخاصة والأهلية غير المرخصة من خلال حصر الحضانات ميدانيًا، وميكنة المنظومة بالكامل، إضافة إلى تصنيف كفاءة عمل الحضانات طبقًا لمعايير الجودة، ومدى كفايتها قياسًا بعدد الأطفال في الفئة العمرية ذات الصلة، وتوفير متطلبات التأمين والدفاع المدني، كما سيتم تنظيم حوافز ضريبية تصاعدية وأسعار امتيازية في الكهرباء والغاز والمياه لحضانات المناطق الفقيرة والنائية.

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