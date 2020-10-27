حبس زوجين تركا رضيعهما يموت جوعًا لمدة 9 أيام بالقليوبية

قررت نيابة مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية، حبس زوجين لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، لتسببهما فى وفاة نجلهما الطفل "أنس"، 4 أشهر، بعدما تركاه دون إطعام لمدة 9 أيام كاملة حتى مات جوعا.وكشفت التحقيقات، أن الزوجين "ع. ح"، "28 عاما"، عامل، وزوجته "ا. ش. ع "، "24 عاما"، ربة منزل، تركا طفلهما الرضيع 9 أيام وحيدا داخل الشقة دون إطعام حتى مات من الجوع.وأن الزوجين وصلت الخلافات بينهما لحد العناد، حيث أكدت الزوجة، فى أقوالها، أن زوجها دائم التعدى عليها بالضرب والتقليل مما تقوم به، وكذلك الزوج الذى أكد أن زوجته دائمة الطلبات ودائمة الشكوى من العيشة معه.ووصل العناد بينهما لدرجة دفعت الزوجة إلى ترك منزل الزوجية واصطحبت معها ابنها الأكبر "مروان"، مدعية أنها ستحضر بعض طلبات المنزل إلا أنها توجهت لمنزل أسرتها، وتركت الرضيع لزوجها إلا أن الزوج توجه هو الآخر لعمله الذي يمكث به لمدة أسبوع، وتركا الطفل وحيدا بالمنزل لمدة تخطت الأسبوع دون طعام، ليلقى ربه جوعا.