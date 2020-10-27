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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وزير الخارجية يشارك في اجتماع لإعادة إطلاق مفاوضات سد النهضة

الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 04:49 م
سامح شكري
سامح شكري
ألفت الكحلي
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يشارك وزير الخارجية سامح شكري اليوم الثلاثاء، في الاجتماع الوزاري الذي دعت إليه جنوب إفريقيا بوصفها الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي لوزراء الخارجية والموارد المائية في كل من مصر والسودان وإثيوبيا بهدف إعادة إطلاق مفاوضات سد النهضة التي كانت قد توقفت منذ نهاية شهر أغسطس الماضي‪.‬

وتأتي مشاركة وزير الخارجية في هذا الاجتماع تأكيدًا لاستعداد مصر للانخراط في مفاوضات فعالة وجادة بين الدول الثلاث من أجل تنفيذ مقررات اجتماعات هيئة مكتب الاتحاد الإفريقي على مستوى القمة والتي وجهت الدول الثلاث بالتفاوض من أجل إبرام اتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة يحقق مصالحها المشتركة ويؤمن حقوقها المائية‪.‬

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