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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

درة تتعاقد على حكاية بمسلسل «إلا أنا»

الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 04:57 م
درة
درة
دعاء عبد المقصود
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تعاقدت النجمة درة على بطولة الحكاية الثامنة من حكايات مسلسل "إلا أنا"، ومن المقرر أن تبدأ تصوير أحداث دورها في حكاية مسلسل "إلا أنا"، منتصف شهر نوفمبر المقبل عقب انتهاء مراسم زفافها المقرر له مطلع الشهر المقبل.

ويناقش مسلسل"إلا أنا" العديد من القضايا التي تهم المرأة، مثل نظرة المجتمع الشرقي للمرأة المطلقة وكفاح المرأة من أجل ذاتها وأولادها، ويعرض المسلسل على شاشة قنوات "dmc".

وظهرت الفنانة درة، خلال شهر رمضان الماضي خلال مسلسل "الحرملك 2"، وقدمت من خلاله دور "حنة"، وهي شخصية صنع القدر منها إنسانة بلا مشاعر، ويتواصل الصراع في الحرملك، وتستعد حاليًا لتصوير الجزء الثالث مطلع شهر ديسمبر.

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