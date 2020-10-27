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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ أسوان يفتتح فعاليات مؤتمر «المجلس الإقليمي للسكان»

الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 04:53 م
جريدة الدستور
أسوان_إسراء توفيق
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افتتح اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، فعاليات مؤتمر المجلس الإقليمى للسكان، بحضور الدكتورة غادة أبوزيد نائب المحافظ والدكتورة فاطمة الزهراء جيل رئيس الإدارة المركزية بوزارة التنمية المحلية ومدير برنامج تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية، واللواء حازم عزت السكرتير العام للمحافظة، بجانب مرفت السمان رئيس وحدة السكان بالمحافظة، بالإضافة إلى مسئولى ومديرى مديريات الخدمات والجهات المشاركة، وأيضًا متدربى البرنامج الرئاسى.

وفى كلمته شدد اللواء أشرف عطية على مسئولى الصحة بتوفير الأطباء بكل الوحدات الصحية على مستوى المحافظة لتقديم الخدمات المختلفة للمواطنين، وبالتوازى مع ذلك يتم تنظيم القوافل الطبية المجانية المدعمة بمختلف التخصصات لتحقيق الرعاية المتكاملة لأهلنا ولا سيما فى المناطق النائية، مطالبًا الشباب المتطوع بوحدة السكان بدعم أفكارهم وإبداعاتهم وابتكاراتهم من خلال الاستعانة بالدراسات العلمية والأكاديمية المتخصصة لتنفيذ العروض المسرحية المتعلقة بالتوعية المجتمعية بشكل نموذجى ومتكامل لتحقيق الأهداف المرجوة منه لتكون أسوان بذلك قاطرة للنماذج المشرفة فى كافة المجالات، على أن يتواكب مع ذلك تكاتف كافة الجهات المعنية لتكثيف ندوات التوعية بمختلف القرى والنجوع لتعريف المواطنين بالسلوكيات والمخاطر السلبية وما يترتب عليها من أثار صحية أو نفسية أو غير ذلك.

وكلف اللواء أشرف عطية رؤساء المراكز والمدن بتقديم كل التسهيلات والإمكانيات والتعاون بشكل فعال دون أى تهاون لإتاحة الفرصة لوحدة السكان للقيام بدورها المجتمعى على الوجه الأكمل باعتبارنا جميعًا جزء لا يتجزأ من القضية السكانية التى ترتبط مباشرة بثمار التنمية، ليتوازى كل ذلك مع الجهود التى تبذلها أجهزة الدولة فى مختلف القطاعات التنموية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى للخروج بمصرنا الحبيبة من دائرة الدول النامية إلى الدول المتقدمة بتحقيق المزيد من النجاحات فى كافة المجالات، مقدمًا شكره للقائمين على تنفيذ مشروع تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية باعتبارها قضية قومية ومصيرية تتصل بحاضر مصر ومستقبلها وتمثل تحديًا رئيسيًا لهذا الجيل والأجيال القادمة.

ومن جانبها أشادت الدكتورة فاطمة الزهراء بالجهود المبذولة من وحدة السكان بأسوان تحت إشراف اللواء أشرف عطية لتحقيق المواجهة الفعلية للقضية السكانية وهو الذى ساهم فى وصول عدد أعضاؤها إلى 97 منسق سكانى، موضحة بأننا نعمل على النهوض بمحاور الخطة الإستراتيجية الخمس المتمثلة فى الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة وصحة الشباب وخفض البطالة وتمكين المرأة وإدارة البرنامج السكانى، بجانب العمل على إنشاء قواعد بيانات سكانية وتفعيل المنظومة المعلوماتية الإلكترونية، بالإضافة إلى الدفع بالشباب وتأهيلهم للمشاركة فى صناعة واتخاذ القرار.

هذا، وقد شهدت فعاليات المؤتمر عرض رؤية وإنجازات التسريع بالاستجابة المحلية للقضية السكانية، بجانب عرض جهود المجلس الإقليمى للسكان وأنشطة وحدة السكان بالمحافظة، بجانب تقديم قصص نجاح للشباب المتطوع بوحدة السكان بأسوان.

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