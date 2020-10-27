121 مليون جنيه لتنفيذ مشروعات مياه شرب وصرف صحى بسوهاج

أكد اللواء المهندس محمد بدرى محمد دين رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج أنه تم تخصيص مبلغ 121 مليون جنيه لتنفيذ مشروعات مياه شرب وصرف صحى بتمويل من برنامج التنمية المحلية لصعيد مصر خلال العام 2020-2021.وأشار رئيس مياه سوهاج أن المشروعات التي تشملها خطة هذا العام تتمثل في تنفيذ شبكات مياه بقريتي شطورة الصفيحة بمركز طهطا وإحلال وتجديد شبكات مياه مدينة المراغة وقرى أولاد إسماعيل وشندويل والشورانية بمركز المراغة وإحلال وتجديد شبكات مياه جهينة الشرقية بمركز جهينة وإحلال وتجديد شبكات المياه بقريتى القنابرة وجزيرة شندويل واستكمال شبكات مياه حى شرق بمركز سوهاج وتدعيم شبكات مياه قرى ومدينة المنشاة بمركز المنشاة وإنشاء محطة مياه مطورة بطاقة تصميمية 90 لترا لكل ثانية بمركز جرجا وإحلال وتجديد شبكات مياه قرى عرابة أبيدوس والحرجة والقرعان وإحلال وتجديد أبواش الحريق وتوصيل المياه للمناطق المحرومة بقرية الباسكية بمركز البلينا وتوصيل المياه لقرية نجوع مازن شرق بمركز دارالسلام واستكمال محطات مياه 2 و3 و4 بالحواويش بمركز أخميم وإحلال وتجديد شبكات المياه بمركز ساقلتة وإحلال وتجديد شبكات المياه بمنطقة الأنوال بحى الكوثر.كما أوضح اللواء المهندس محمد البدرى أن مشروعات الصرف الصحى تتمثل فى مد خدمة الصرف لشوارع الشهداء والترعة والمدارس بمركز جهينة ومد خدمة الصرف الصحى للامتدادات العمرانية المستجدة بقريتى الشيخ مكرم وتونس وحى غرب بمركز سوهاج واستكمال شبكات مشروع الصرف الصحى ومد الخدمة للامتدادات العمرانية المستجدة بمركز البلينا.