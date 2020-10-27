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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

الحكم على 9 متهمين في أحداث «عنف يناير 2014».. 29 ديسمبر

الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 04:58 م
محكمة
محكمة
عادل عبد العال
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حجزت محكمة جنايات أمن الدولة العليا المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، إعادة محاكمة 9 متهمين في أحداث العنف التي وقعت يوم 25 يناير 2014، بوسط القاهرة، لجلسة 29 ديسمبر للحكم.

تعود وقائع القضية إلى أحداث العنف التي وقعت سنة 2014 في الذكرى الثالثة لأحداث يناير، مما أسفر عن إصابة 25 شخصًا ومقتل 6 آخرين، من بينهم عضو بحركة 6 أبريل المحظورة.

ونسبت النيابة للمتهمين ارتكاب جرائم القتل والشروع في القتل، والتجمهر واستعراض القوة والتلويح بالعنف، والإتلاف العمدى للممتلكات العامة، إلى جانب تكدير السلم العام على نحو يخالف القانون.

وكانت محكمة جنايات شمال القاهرة قد عاقبت المتهمين بالسجن سنة مع الشغل حضوريا لـ15 متهما، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة عام، والسجن 10 سنوات لـ212 متهما غيابيا، وتقدموا بطلب إعادة محاكمة.

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