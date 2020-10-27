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سياسي

اقتراح برلمانى بإضافة التحول الرقمى للجان النوعية بـ«الشيوخ»

الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 04:52 م
النائب حسانين توفيق
النائب حسانين توفيق
عائشة حسن
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تقدم النائب حسانين توفيق، عضو مجلس الشيوخ، بمقترح إضافة لجنة نوعية للجان مجلس الشيوخ تكون معنية بشؤون التحول الرقمي وتنظيم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك للجنة إعداد لائحة المجلس برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، والتى تعقد ثاني اجتماعاتها، اليوم الثلاثاء.

وأكد النائب في مقترحه، أن التحول الرقمي يعتبر الشغل الشاغل لمجتمعنا خلال المرحلة الراهنة، وحاجته بشكل مستمر لرؤى وأفكار وخبرات متراكمة لتعميق وجوده، والتغلب على إشكالياته وتذليل عقبات نجاحه.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ بأنه إيمانًا منه بهذه القضية، وأهميتها بالواقع المصري وضرورتها بحياة المواطن والدولة، اقترح ضرورة أن تتضمن اللجان النوعية بمجلس الشيوخ لجنة نوعية لشؤون التحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات، تكون منوطة بشكل كامل بملف التحول الرقمي وتقديم خلاصة التجارب والرؤى والأفكار للحكومة، والتعاون معها من أجل التغلب على جميع إشكالياته وعقبات تنفيذه وأيضا دعم ترسيخ ثقافة وتهيئة البيئة التشريعية اللازمة لتنفيذ التحول الرقمي في كافة القطاعات في مصر.

و أكد عضو مجلس الشيوخ، أن جهود اللجنة ستتضمن ما يتعلق بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والأنشطة المعلوماتية، وأمن الفضاء المعلوماتي، والتشريعات الخاصة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وغير ذلك من المسائل ذات الصلة بالتحول الرقمي.

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