رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 الموافق 10 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

شركة أمريكية ترجع اندلاع حريق ضخم في كاليفورنيا لمعدات كهربائية

الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 04:46 م
اندلاع حريق ضخم في
اندلاع حريق ضخم في كاليفورنيا
أ ش أ
طباعة
أرجعت شركة كهرباء أمريكية تعمل في جنوب ولاية كاليفورنيا، اليوم الثلاثاء، أسباب حريق أجبر السلطات على إصدار أوامر الإخلاء لحوالي 100 ألف شخص وإصابة عنصري إطفاء بجروح خطيرة إلى معدات كهربائية.

وقالت شركة "إيدسون"، في تقرير أرسلته للجنة المرافق العامة بولاية كاليفورنيا، وفقا لما أوردته قناة (الحرة) الأمريكية: إن "سلك تثبيت" يربط خط اتصالات بكابل دعم ربما يكون قد اصطدم بخط توصيل بجهد 12000 فولت فوقه.

وجاء التقرير في الوقت الذي قطعت فيه الشركة الكهرباء عن حوالي 38 عميل في خمس مقاطعات بما في ذلك المناطق المحيطة بالحريق، وهو إجراء احترازي لمنع تطاير المعدات أو اصطدام الأشجار بخطوط الكهرباء مع هبوب رياح قوية في الولاية.

يذكر أن حريقا كبيرا غطي منطقة مساحتها نحو 16 كيلومترا في مقاطعة أورانج جنوب لوس أنجلوس، حيث أصيب اثنان من عناصر الإطفاء، بجروح خطيرة أثناء إخماد الحريق.

ويأتي الحريق ضمن سلسة حرائق عدة اندلعت في المنطقة، بما في ذلك حريق آخر في مقاطعة أورانج دفع السلطات إلى إصدار أوامر إخلاء بالقرب من مدينة يوربا ليندا.

موضوعات متعلقة

«مظلومة معملتش حاجة».. انهيار هدير الهادي بعد حبسها عامين

السعودية تحدد ضوابط رحلات العمرة للوافدين من الخارج

تفاصيل حالة الطقس اليوم الثلاثاء 27-10-2020

«مستقبل وطن» يرد على «بيان الـ 8 ملايين جنيه»: مفبرك

الصور

image description

افتتاح 4 مدارس جديدة بدمياط

image description

محافظ أسيوط: خطوات جادة فى إنشاء مركز معلومات وشبكات المرافق

image description

محافظ أسيوط يتابع جاهزية المستشفيات لمواجهة فيروس كورونا

image description

«حياة كريمة» تستكمل أعمال الرصف بقرى أسيوط

image description

رئيس جامعة دمياط يشارك الطلبة في المحاضرات

الأكثر قراءة

ضحية خلاف أبيها والمديرة.. «التعليم» تكشف تفاصيل جديدة بأزمة «تذنيب سلمى»

«كرهت المدرسة»..القصة الكاملة للتلميذة المُذنَّبة بسبب المصروفات

الحبس 6 سنوات لمجدى عبدالغنى لعدم تسليم ميراث أقاربه

تجميد الحوافز والمكافآت والبدلات لموظفي الدولة؟.. الحكومة ترد

إنفوجراف

image description

ليبيا: وقف إطلاق النار (إنفوجراف)

image description

احذروا «عودة كورونا»

image description

عقوبة استخدام البلطجة خلال انتخابات «النواب» (إنفوجراف)

image description

«صندوق إبراهيم» وإعفاء من التأشيرات.. الإمارات وإسرائيل توقعان اتفاقيات جديدة

نجم الساعة

السقا: فيلم جديد مع عز وكريم والكدوانى من إخراج ساندرا نشأت (حوار)

منوعات

شركة أمريكية ترجع اندلاع حريق ضخم في كاليفورنيا لمعدات كهربائية

«القمر الأزرق» و«أورانوس» يزينان السماء في «الهالوين» السبت

إيطاليا تعيد إغلاق السينما بالتزامن مع إغلاق ثان جراء كورونا

ما سبب عدم مرض الخفافيش رغم حملها للكثير من الفيروسات؟

أيام زمان

«خفَّضت أجري مرتين ولم يعطني حقي».. سر الخلاف بين أحمد زكي ومحمد خان

رفض طلب عادل إمام وحضر حفل السفارة الإسرائيلية.. حكاية علي سالم مع الزعيم

حكاية الرباعية التي كتبها صلاح جاهين متأثرًا بـ حمدي الوزير

«بدأ حياته بالهجوم علىّ».. اعترافات «الأبنودي» عن علاقته بأحمد فؤاد نجم

مقالات الرأي
بسنت حسن
عن حتمية المكاشفة وحماقات الإصرار
لواء. محسن الفحام
أرض السلام والأبطال
مؤمن المحمدي
رهان الفناجيلى وأحمد فراج
القس. رفعت فكرى
مُت فارغًا
المزيد

الثقافة

وحيد الطويلة يقدم لعبة سردية متقنة في روايته «حذاء فيلليني»

مشاركون بندوة «الأعلى للثقافة»: طه حسين قدم برنامجا متكاملا للنهضة

محمد جوهر يحاور الفرنسى جييوم بـ شيلتر آرت سبيس.. غدا

في ذكرى ميلادها.. «السعداوي» و«حتاتة» قصة حب عجيبة قدوتها «دي بوفوار وسارتر»