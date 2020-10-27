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رئيس التحرير التنفيذي
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لايف ستايل

بعد قرار عودتها للعمل.. 5 أشياء ينبغى توافرها فى دور الحضانة

الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 04:53 م
الحضانة
الحضانة
سلمى بدر
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بعد انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد، أوصت منظمة الصحة العالمية باتخاذ بعض الاحتياطات لتجنب الإصابة به، وتعاملت الحكومات والمجتمعات والأفراد مع الوباء بجميع الطرق على رأسها الحجر الصحي وزيادة نسبة الوعي بشأن النظافة الشخصية، واتباع ما يمكن من سبل الوقاية للحد من انتشار الفيروس والسيطرة عليه.

وكان من ضمن تلك القرارت غلق الحضانات مع إعطاء الأمهات إجازة، وقد اتخذت الحكومة قرارًا بفتحها جزئيًا لأن مسألة دخول الطفل لدار حضانة من الأمور التي تشغل بال الأم العاملة، ولكن ما هو السن المناسبة لإلحاق طفلك بالحضانة.

يتحدث للدستور الخبير التربوي محمود شوقي عن أفضل عمر لدخول الأطفال إلى الحضانة وبعض النصائح الضرورية لاختيارها.

تلعب مجموعة من العوامل دورًا في تحديد السن المناسبة لتدخل الأم أطفالها إلى الحضانة أولها مدة إجازتها من العمل، ثم الاستعانة بالأهل مثل الجدة لرعاية الأطفال وأخيرًا الإمكانيات المادية ويستحسن انتظار أطول وقت ممكن قبل إرسال الأطفال إلى الحضانة لكي يتمكنوا من التأقلم بسهولة مع حياتهم الجديدة من مواعيد نومهم ووجبات طعامهم، لذلك يفضل عدم إدخالهم إليها قبل إتمام عامهم الأول.

- اتجهي لاختيار حضانة لا تحتوي على عدد كبير من الأطفال أو المربيات، حتى تكون هناك عناية أكبر.

- التأكد من مستوى النظافة والرعاية التي تقدمها الحضانة.

- احرصي على اختيار حضانة قريبة من المنزل أو مقر عملك كي يسهل عليك الوصول إلى طفلك حالة التعرض لأمر طارئ.

- من المهم التركيز على مساحة الحضانة وتجهيزاتها، ويستحسن أن تكون واسعة لكي يشعر الأطفال بالراحة والحرية خلال تواجدهم فيها.

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