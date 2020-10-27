حقق أعلى معدلات للشفاء.. قصة نجاح البروتوكول المصري في مواجهة كورونا

بروتوكول مصري بخبرات دولية

أول بروتوكول علاج مصري

تحديث بروتوكول العلاج المصري

الاستعداد للموجة الثانية

توفير الأدوية المستخدمة في البروتوكول المصري

ما يقرب من سبعة أشهر عكف خلالها الباحثون والعلماء حول العالم لتصنيع لقاح قادر على كبح جماح فيروس كورونا، الذي بدأ في ملاحقة البشر منذ يناير الماضي، ولكن ومع وصول بعض اللقاحات لمراحل التجارب النهائية مازال أمام العالم بضعة أشهر أخرى للوصول إلى العلاج.ومع تزايد أعداد المصابين وفتح مستشفيات للعزل منذ بدأ انتشار الفيروس من الصين إلى باقي دول العالم، كان لابد من وضع بروتوكولات علاجية للتخفيف من عدد المصابين.واعتمدت مصر في بروتوكول العلاج الخاص بها على خبرات علمية محلية لتحقيق أفضل النتائج مع المرضى وبالاستعانة بخبرات من الصين وإيطاليا وألمانيا وفرنسا عبر الإنترنت، حتى أصبح البروتوكول المصري للعلاج من أفضل البروتوكولات المُتبعة في العالم ومرت المرحلة الأولى من انتشار الفيروس بأقل عدد ممكن من الوفيات والإصابات مقارنة بالكثير من الدول الأخرى.«الدستور» تستعرض في السطور التالية أبرز البروتوكولات المصرية وكيف استطاعت تحجيم انتشار الفيروس.خلال فترة الحظر التي طبقتها مصر في مارس الماضي وتخصيص مستشفيات لاستقبال وعزل وعلاج المصابين بفيروس كورونا، استطاع مستشفى إسنا للعزل الصحي بمحافظة الأقصر تحقيق أعلى معدل للشفاء، واعتمد المستشفى على بروتوكول علاجي خاص به.يقول أمير عدنان طبيب طوارئ وحالات حرجة في مستشفى إسنا، قال إن المستشفى وضع بروتوكول للعلاج خاص به واستطاع تحقيق أعلى معدل للشفاء خاصة مع كبار السن، مؤكدًا مع المتابعة اليومية للدول التي تنتشر بها الإصابات بصورة أكبر استطعنا تنفيذ بروتوكول علاج خاص بنا، ووزعناه على باقي مستشفيات الحجر الصحي في الجمهورية.وأوضح لـ «الدستور» أن فريق العزل كان به مجموعة مسؤولة عن قراءة المراجع الطبية الجديدة الخاصة بالحالات الموجودة في الصين بؤرة انتشار المرض في العالم، ومجموعة تتابع الأدوية الجديدة في كل الدول التي تتعامل طبيًا مع الفيروس منها ألمانيا وإيطاليا وبريطانيا وأمريكا.وتابع بعد الحصول على المعلومات الكافية نبدأ في البحث عن مدى توافر هذه الأدوية في مصر أو بدائلها، موضحًا اتبعنا مدارس مختلفة في علاج كورونا وبلورتها بما يتناسب مع الأدوية المتوافرة في مصر وحددنا البدائل الأكثر أمانًا والأقل تفاعل مع الأدوية الأخرى والأقل في الأعراض الجانبية وهذا ساهم في إنقاذ حياة الكثيرين.بعد شهرين من قرار الحكومة بتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، وبالتحديد في مايو الماضي، تم وضع أول بروتوكول علاجي لفيروس كورونا وتعميمه على جميع مستشفيات العزل.وكشفت جامعة القاهرة عن تفاصيل بروتوكول علاجي لفيروس كورونا المستجد، وكانت الجامعة قد أعدت 18 بحثًا من شأنها مواجهة الفيروس والقضاء عليه كباقي الجامعات حول العالم، من أصل 55 بحثًا مصريًا.وركز البروتوكول المصري في مواجهة الفيروس والذي تم تجريبه بواسطة اللجنة الصحية العليا بوزارة الصحة على دواءين متوافرين في السوق، تكلفتهما قليلة جدا، وعمل جزء من هذا البروتوكول، كمضاد للفيروسات وجزء آخر يزيد ردة فعل الجهاز المناعي.كان بروتوكول العلاج المصري به مرونة كبيرة تقوم من خلاله وزارة الصحة بإضافة وحذف بعض الأدوية طبقًا للمستجدات الحديثة حول تحور الفيروس وكيفية التعامل معه عالميًا، وفي يونيو الماضي حدثت وزارة الصحة بروتوكول العلاج ثلاثة مرات.وبدأ العلاج بالبلازما يدخل كعنصر أساسي في التعامل مع الحالات الحرجة المصابة بالفيروس، حيث تم إعداد البروتوكول البحثي بالتعاون بين اللجنة العلمية لمكافحة حالات "كوفيد 19" والمركز القومي لنقل الدم.ومع اكتشاف بعض الدول لفعالية أدوية محددة للتعامل مع المصابين كانت مصر تحدث بروتوكولها وفقا لطبيعة الحالات بها، ومع إعلان بريطانيا استخدام عقار ديكساميثازون وتأكيدها على فعاليته في الحد من وفيات مرضى كورونا، أكد رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة الدكتور حسام حسني، أن بروتوكول العلاج المحدث لوزارة الصحة لعلاج مرضى كورونا يشمل عقار ديكساميثازون.وأوضح أن بروتوكول العلاج المصري يستخدم هذا العقار قبل إعلام بريطانيا عن فعاليته وكان ضمن الأدوية الموجودة في بروتوكول العلاج المطبق في مايو الماضي، رغم نصائح منظمة الصحة العالمية بخطورته إلا أن مصر اكتشفت بدراستها إن الاستخدام المبكر للعقار يقلل مخاطره وكانت نتائجه ممتازة.منذ أسابيع قليلة بدأت بعض الدول تواجه الموجة الثانية لفيروس كورونا، وسجلت بعضها عشرات الآلاف من الإصابات اليومية، وبدأت وزارة الصحة المصرية تستعد مرة ثانية للمواجهة.وأجرت اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا تعديلات في بروتوكول العلاج كإجراء استباقي في حالة تزايد الأعداد.وأوضحت نائبة رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة الدكتورة جيهان العسال في تصريحات صحفية، أنه "لن يتم إجراء تغيير كامل في البروتوكول العلاجي، لأنه حقق نتائج جيدة منذ تعميم استخدام في المستشفيات، لكن ما يتم هو إجراء تعديلات عليه".وإذ أكدت أن أي بروتوكول علاجي يجري اعتماده من قبل اللجنة العلمية يتم العمل به في مستشفيات وزارة الصحة.سعت الحكومة منذ أغسطس الماضي لتوفير الأدوية المستخدمة في بروتوكول العلاج المصري استعدادا للموجة الثانية للفيروس.فتم توفير 1.7 مليون عبوة من دواء "أزيثرومايسين" أقراص، و72.3 ألف زجاجة شراب من نفس العقار، فيما تم تدبير 2.9 مليون عبوة من دواء "باراسيتامول" أقراص، و1.5 مليون شريط "زنك" أقراص، فضلا عن توفير 2.5 مليون شريط "فيتامين سى" أقراص، لسد احتياجات السوق المحلى واستخدامها في بروتوكول علاج مرضى كورونا.