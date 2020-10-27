جامعة طنطا تنتهى من مبنى المدرجات بكلیة التربیة 2020-2021

أكد الدكتور عماد عتمان، القائم بأعمال رئيس جامعة طنطا، الانتهاء من مشروع مبنى المدرجات بكلیة التربیة، خلال العام المالي 2021/2020￼￼￼، بتكلفة 50 مليون جنيه، وذلك ضمن خطة الجامعة للانتهاء من 4 مشروعات إنشائية بقيمة 767 مليون جنيه خلال العام المالي 2021/2020 .جاء ذلك خلال متابعته لأعمال الإنشاءات بالمبنى التعليمى الجديد بكلية التربية، والتى رافقه خلالها الدكتور كمال عكاشة، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور عبد الحميد المنشاوي، عميد الكلية ووكلاء الكلية.وجه الدكتور عماد عتمان بعمل معمل حاسب آلى داخل المبنى بسعة 40 إلى 50 جهازً، وكذلك عمل مداخل خاصة لأصحاب الهمم وذوى الاحتياجات الخاصة وتخصيص مقاعد لهم داخل كل مدرج، مشيرًا إلى أنه تم تكليف المهندس محمد دسوقى بعمل دراسة لإنشاء مبنى بجانب الورش أمام المبنى الأكاديمى ومعمل علم النفس والمكتبة الرقمية والحاسب الآلى.