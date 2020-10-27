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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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حوادث

«مظلومة معملتش حاجة».. انهيار هدير الهادي بعد حبسها عامين

الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 03:20 م
هدير الهادي
هدير الهادي
عادل عبد العال
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انهارت المتهمة هدير الهادي، فتاة «التيك توك»، منذ قليل، وتعرضت لحالة من الإغماء بعد الدخول في نوبة بكاء هيستيرية، فور صدور حكم محكمة القاهرة الاقتصادية، بمعاقبتها بالحبس سنتين وغرامة 100 ألف جنيه، بتهمة الاعتداء على قيم المجتمع والتحريض على الفسق والفجور، ورددت عبارات «مظلومة والله معملتش حاجة».

وقضت محكمة الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة هدير الهادي «فتاة تيك توك» بالحبس عامين وغرامة 100 ألف جنيه؛ لاتهامها بالاعتداء على قيم المجتمع ومخالفة الآداب العامة بنشر فيديوهات تخدش الحياء العام، وتحتوي على مواد إباحية.

كانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على هدير الهادي، 23 عامًا، في شقة بمنطقة حدائق أكتوبر، استأجرتها قبل شهر من القبض عليها.

ووجهت لها النيابة تهمة صناعة فيديوهات مخلة على تطبيق "تيك توك"، تحرض على الفسق والفجور وممارسة أعمال منافية للآداب العامة وتسىء لقيم الأسرة المصرية، والأعراف والقوانين.

وكشفت التحقيقات عن أن المتهمة أنشأت حسابًا على تطبيق تيك توك، يحتوي على العديد من المقاطع الخادشة للحياء ووصل عدد المتابعين إلى 745 ألف متابع، وحصلت على 1.4 مليون إعجاب.

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