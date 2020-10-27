قمع وإذلال.. انتقاد أمينة أردوغان يقود الأتراك للمحاكمة

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«حقيبة هيرميس كانت لامعة» مقال في صحيفة أفرنسال اليسارية يؤدي بصاحبه إلى محكمة اسطنبول بعدما انتقد أمينة زوجة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ويكون هذا مصير كل من يحاول أن يذكرها بسوء فيهاجمه الإعلام التركي بشكل حاد.كتب إيمريك مقالا عن حقيبة اليد من طراز هيرميس، التي تبلغ قيمتها 50 ألف دولار، وكيف كانت متناقضة مع ملابس الجينز والقمصان التي ارتدتها رئيسة حزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي في إسطنبول، جنان كفتانجي أوغلو، بينما كانت تواجه محاكمة بسبب عدة تغريدات، قالت إن بعضها كانت زائفة.تعجب الشعب التركي من الأسعار العالية للملابس الفخمة والحقيبة لزوجة الرئيس في حين أنه دعا إلى التبرع من أجل مواجهة الفيروس، معتبرين أنه تهرّبًا من المسؤولية في مواجهة الأزمة، وإلقاء للأعباء على كواهل المواطنين الذين يعانون أساسًا من تأثيرات الأزمة الاقتصادية الضاغطة منذ أكثر من عامين.التهمة التي طالت الصحفي هى "إهانة بعدم إسناد صفات حسنة" لأمينة أردوغان، وفقا للتقرير الذي كتبته الصحيفة، عقوبة غريبة وقال المدعي العام وقتها أن السبب واضح لمن يفهم.وأثارت الحقيبة ضجة على وسائل التواصل الاجتماعي التركية في ذلك الوقت، حيث قال المستخدمون إنها ستكلف الرئيس رجب طيب أردوغان راتب ستة أشهر.هاشتاجات مختلفة انطلقت ردا على دعوات أردوغان غير المشروعة في نظرهم قائلين: "لو تبرعت أمينة أردوغان (زوجة أردوغان) بحقيبتها، وبيرات البيرق (صهر أردوغان) بتدفئته المذهبة، وأردوغان بإحدى طائراته، وابنه بلال بإحدى سفنه لما بقيت هناك حاجة إلى مثل هذه الحملة!"