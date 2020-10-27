«تموين المنيا» تحرر 68 مخالفة في حملات على المخابز والأسواق

حررت مديرية التموين بالمنيا، 68 مخالفة تموينية متنوعة بالمرور على المخابز البلدية والأسواق ومحطات توزيع الطاقة والمواد البترولية، وذلك لإحكام الرقابة على المعروضات من السلع والمواد الغذائية للمواطنين، لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.يأتي ذلك تنفيذا لتكليفات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بتشديد الرقابة على كافة القطاعات الخدمية، مع ضرورة تكثيف الحملات لرصد المخالفات والقضاء على كافة ظواهر الغش التجاري والتدليسمن جانبه أوضح محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن الحملات أسفرت عن تحرير 68 مخالفة، منها 31 مخالفة للمخابز البلدية، تنوعت المخالفات بين ( خبز ناقص الوزن – خبز غير مطابق للمواصفات – تصرف وتجميع- وعدم وجود سجلات ومخالفات أخرى) بالإضافة لتحرير 36 مخالفات في مجال متابعة الأسواق، تنوعت المخالفات بين (عدم الإعلان عن أسعار وعدم وجود تراخيص – وذبح خارج السلخانة – وبيع منتجات مجهولة المصدر – وعدم وجود شهادة صحية – ومخالفات لتجار تموينيين – قضايا أخرى متنوعة)، كما تم ضبط مخالفة في مجال متابعة المواد البترولية.