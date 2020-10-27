السعودية تحدد ضوابط رحلات العمرة للوافدين من الخارج

أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية، ضوابط تشغيل العمرة للشركات ووكلاء السفر من خارج المملكة، وحددت أن تكون الفئة العمرية للمعتمرين من 18 حتى 50 عاما، على أن يقدم المعتمر شهادة فحص فيروس كورونا بنتيجة سلبية من أحد المعامل الموثقة بكل دولة، لا تتجاوز مدته 72 ساعة من تاريخ الوصول إلى المملكة.كما أعلنت أنه سيتم الحجز المسبق لأداء العمرة والصلاة في المسجد الحرام وزيارة المسجد النبوي والصلاة بالروضة الشريفة، من خلال التطبيق الذي أتاحتة لتنظيم العمرة "اعتمرنا" كما اشترطت وجود حجوزات طيران، مؤكدة للذهاب والعودة لكل معتمر لفتة أن كل معتمر سيقوم بعزل صحي لمدة 3 أيام عزل صحي فور وصوله إلى الأراضي المقدسة داخل الفنادق المقيمين، بها ويتم إدخال بيانات المعتمرين للاستعداد المسبق قبل موعد القدوم بـ24 ساعة، تقسيم المعتمرين إلى مجموعات بحد أقصى 50 معتمر وتعيين مرشد لكل مجموعة.