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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

خطة لتحويل مصر لممر رقمي لاستضافة مراكز البيانات العملاقة

الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 03:04 م
عمرو طلعت
عمرو طلعت
طارق عتمان
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كشف الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات عن أن الوزارة وضعت خطة تستهدف تحويل مصر إلى ممر رقمي عالمي للبيانات خلال الفترة المقبلة مؤكدا على أن الموقع الجغرافي المتميز سيؤدي إلى ريادة الدولة المصرية في هذا المجال الواعد.

وقال الوزير في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن القيادة السياسية تولي اهتماما كبيرا بدعم استراتيجية مصر في صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وأن تصبح من أوائل الدول في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا التي تسعى إلى التحول الرقمي.

وأضاف الوزير أن مصر مؤهلة لجذب مراكز البيانات العملاقة بعد مرور ١٨ كابل بحري من الأراضي المصرية مستهدفا الحفاظ على وضع مصر الاستراتيجي كممر آمن للكابلات البحرية وتعظيم دور الدولة إقليميًا وعالميًا في مجال الاتصالات الدولية.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة بدأت في استراتيجية متكاملة لتحويل مصر لممر رقمي عالمي تعتمد على ثلاث محاور الأولي بناء قاعدة من الكوادر البشرية من الشباب وتطوير البنية المعلوماتية للقطاع لرفع كفاءة شبكة الاتصالات واخير إتاحة بيئة جيدة للاستثمار الأجنبي وتقديم منح وحوافز استثمارية وتطوير البيئة التشريعية الرقمية لتواكب السوق العالمي.

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