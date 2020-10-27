ضبط 15 مخالفة تموينية بمطروح

نظمت مديرية تموين مطروح بالتعاون مع مباحث التموين بالمحافظة حملة تموينية، اليوم الثلاثاء، فى إطار إحكام الرقابة على الأسواق والمحال التجارية ومراجعة ما يتم تقديمه للمواطنين وتطهير الأسواق من السلع المنتهية الصلاحية أو الرديئة ومتابعة قيام المخابز البلدية والمنشآت التموينية الأخرى بعملها.وأوضح المهندس السيد أبو اليزيد مدير عام مديرية تموين مطروح أنه بالتنسيق مع قسم مباحث التموين تمكنت حملة تموينية من مفتشي إدارة الرقابة بالمديرية من ضبط 15 مخالفة تموينية بمدينة مرسى مطروح منها مخالفتين فى التصرف في حصة دقيق مدعم ببعض المخابز البلدية، و5 مخالفات عدم ممارسة نشاط على الوجه المعتاد والالتزام بمواعيد التشغيل ببعض المخابز البلدية و3 مخالفات عدم حمل شهادة صحية للمتعاملين في الأغذية ومخالفة بيع سلع بأزيد عن السعر المقرر (سجائر) و4 مخالفات عدم الإعلان عن أسعار السلع المعروضة للبيع ببعض المحال التجارية.وأكد على أنه تم ضبط 235 قطعة كبيرة من حلوى المولد بدون بيانات وتحتوى على ألوان صناعية ضارة غير مصرح بها وغير صالحة للاستهلاك الآدمي حيث تم قيد المحاضر بأقسام الشرطة المختصة للعرض على النيابة العامة للنظر والتصرف.