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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

الاتحاد الأوروبي يحذر من وضع خزان صافر قبالة الحديدة باليمن

الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 04:46 م
الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي
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جدد الاتحاد الأوروبي تحذيراته من وضع خزان صافر النفطي العائم، قبالة سواحل الحديدة غربي اليمن، داعيًا ميليشيات الحوثي للتعاون الكامل مع الأمم المتحدة بالسماح لفريق الخبراء بالوصول إلى السفينة دون قيود أو شروط مسبقة أو تأخير، محملًا في الوقت ذاته الميليشيات المسئولية حالة حدوث كارثة على مستوى الإقليم.

وحذرت بعثة الاتحاد بالاتفاق مع سفراء دول الاتحاد الأوروبي لدى اليمن، في بيان أوردته قناة "العربية الحدث" الإخبارية، اليوم الثلاثاء، من خطر وشيك سينجم عن كارثة صحية وبيئية واقتصادية كبرى ستؤثر على ملايين الناس في اليمن، وأبعد من ذلك، معربين عن بالغ قلقهم حول وضع خزان صافر العائم قبالة ساحل الحديدة على البحر الأحمر.

وأوضح البيان أن الدراسات العلمية أظهرت أن حدوث تسرب كبير للنفط سيؤدي على الأرجح إلى خروج ميناء الحديدة عن الخدمة، مما سيؤثر على الأمن الغذائي لملايين اليمنيين، كما سيؤثر ذلك بشكل كبير على الثروة السمكية في البحر الأحمر والنظام البيئي البحري، وقد يؤثر على التجارة البحرية.

وأشار إلى أنه في حالة حدوث حريق أو انفجار سيكون سحابة ضخمة من الدخان السام التي ستكون لها آثار بالغة على صحة الأجهزة التنفسية وكذلك المحاصيل الزراعية، والتسبب بحدوث ضغط على المنظومة الصحية المنهكة أساسًا جراء النزاع والكوليرا وفيروس كورونا المستجد.

ودعا سفراء الاتحاد الأوروبي الأطراف إلى الامتثال للتوصيات التي ستلي تقييم فريق الخبراء، مشددين على أنه من مصلحة اليمنيين المنهكين للغاية القيام بكل شيء ممكن لمنع حدوث كارثة محتملة.

وكانت الحكومة اليمنية الشرعية قد أعلنت، الأحد الماضي، عن فشل كل المساعي الدولية التي بذلت طيلة الأشهر الماضية في إقناع ميليشيا الحوثي بالسماح لفريق فني تابع للأمم المتحدة بتقييم وضع خزان ناقلة النفط ‎صافر، واحتواء مخاطر حدوث كارثة بيئية تهدد دول المنطقة.

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