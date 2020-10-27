الاستخبارات الإسرائيلية: مباحثات للتطبيع مع عدة دول أبرزها قطر

قال إيلي كوهين، وزير الاستخبارات الإسرائيلي، إن هناك مباحثات مكثفة لتطبيع العلاقات مع عدة دول عربية أبرزها قطر، والمغرب، وسلطنة عمان، والنيجر في إفريقيا، مشيرًا إلى أن بلورة تلك الاتفاقيات سيتم إعلانها بعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية.وأكد وزير الاستخبارات الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أن هناك إصرارا على المضي قدمًا في عمليات السلام وتطبيع العلاقات مع الدول العربية والإفريقية، موضحًا أن تلك الاتفاقيات تمثل تحولات تاريخية، وتعزز الاقتصاد والتنمية في المنطقة، حسبما أذاعت القناة الـ20 في تلفزيون الاحتلال الإسرائيلي.وعقدت إسرائيل اتفاقات للسلام مع البحرين والإمارات، بالإضافة إلى إعلان السلام مع السودان، وذلك خلال الشهرين الماضيين، برعاية الولايات المتحدة، فيما سيتم توقيع الاتفاق بشكل رسمي مع الخرطوم في الأيام القليلة المقبلة.