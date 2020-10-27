افتتاح السنة الرعوية الجديدة بكنيسة السيدة العذراء بالإسكندرية

وأضاف النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن ذلك جاء بمناسبة السنة الرعوية الجديدة "كلمة الله" تخلق، تحرر، ترسل.

قال الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، إن البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الأقباط الكاثوليك بمصر، احتفل بصلاة القداس الإلهي بكنيسة السيدة العذراء غيط العنب بمحافظة الإسكندرية.