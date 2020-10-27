بطريرك الكاثوليك يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بالمولد النبوي

هنأ صاحب الغبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والشعب المصري، بذكرى المولد النبوي الشريف.وجاء بنص التهنئة: "باسم مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، وكل المؤسسات والهيئات الكاثوليكية، وبالأصالة عن نفسي، نهنئ فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والشعب المصري، بعيد المولد النبوي الشريف، وندعو الرب أن تكون هذه المناسبة ملؤها السلام والرخاء لكل شعبنا الحبيب، حفظ الله مصر وشعبها".