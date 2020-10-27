«التضامن»: زيادة متطوعى مكافحة الإدمان لـ30 ألفًا بالمحافظات

قال عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إنه تمت زيادة عدد متطوعي الصندوق إلى 30 ألفًا على مستوى المحافظات، موضحًا أنه يتم استثمار المتطوعين في تنفيذ برامج التوعية بالصندوق ورفع الوعي للمشكلة المجتمعية، لا سيما مشكلة تعاطي وإدمان المواد المخدرة ضمن حملة "أنت أقوى من المخدرات" بين فئات المجتمع المختلفة.وأكد عثمان، في تصريحات لـ"الدستور"، أهمية دور المتطوعين في تنفيذ الأنشطة والبرامج المختلفة للتوعية بأضرار تعاطي المخدرات من خلال أساليب ابتكارية وإبداعية تتماشى مع كل مرحلة عمرية من الفئات المستهدفة، موضحًا أنه يتم تدريب الشباب المتطوع لدى الصندوق على المحتوى المعرفي لقضية الإدمان وتعاطي المخدرات وأنواعها وتأثيراتها، وكذلك الأفكار والمعتقدات الخاطئة ومسببات الإدمان والوقوع فيها وكيفية الوقاية منها، من خلال اختيار أفضل الكوادر لتكوين وحدات تطوعية بجميع المحافظات، أيضًا تنفيذ عدد من الأنشطة التوعوية والبرامج التدريبية داخل المدارس والجامعات لوقاية الطلاب من أضرار المخدرات، كما يتم تأهيل هؤلاء الشباب لتمثيل الصندوق في الملتقيات الشبابية واللقاءات الكشفية والجوالة وكل فعاليات وأنشطة الصندوق.وأضاف عثمان، أنه سيتم اختيار عدد آخر من المتطوعين خلال الفترة المقبلة في إطار خطة الصندوق للتوسع في البرامج والتوعية التي تحتاج إلى عدد كبير من الشباب للتواصل مع المواطنين في المحافظات.