ماس كهربائي.. حقيقة حرق سيارة مرشح لمجلس النواب بالدقهلية

كشفت وزارة الداخلية ملابسات ما جرى تداوله عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، يتضمن قيام مجهولين بإشعال النيران بسيارة ربع نقل خاصة بأحد المرشحين لمجلس النواب، بناحية أجا، بمحافظة الدقهلية.وقالت الوزارة إنه بالفحص تبين أنه حال سير السيارة المشار إليها على طريق "أجا- المنصورة" بدائرة مركز شرطة أجا، قيادة أحد الأشخاص وشقيق أحد المرشحين لعضوية مجلس النواب 2020، ومحمل بالصندوق الخلفي سماعات يستخدمها في الدعاية الانتخابية، حدث ماس كهربائي بتوصيلاتها ما أدى إلى نشوب حريق بالسماعات.باستدعائه أيد ذلك ولم يتهم أحدا بالتسبب في ذلك، كما أمكن التوصل إلى شاهدي رؤية، وبسؤالهما قررا بأنهما شاهدا السيارة حال توقفها، ونشوب حريق بالسماعات المتواجدة بالصندوق الخلفي، وأضافا بمساعدتهما قائد السيارة في الإطفاء.تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابات المختصة.