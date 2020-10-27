ضبط 15 مخالفة تموينية بمرسى مطروح

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمرسى مطروح في بيان لها عن ضبط 15 مخالفة فى إطار إحكام الرقابة على الأسواق والمحال التجارية ومراجعة ما يتم تقديمه للمواطنين وتطهير الأسواق من السلع منتهية الصلاحية أو الرديئة.وتشمل المخالفات تصرف في حصة دقيق مدعم ببعض المخابز البلدية، عدم ممارسة نشاط على الوجه المعتاد والالتزام بمواعيد التشغيل ببعض المخابز، عدم حمل شهادة صحية للمتعاملين في الأغذية، عدم الإعلان عن أسعار السلع المعروضة للبيع ببعض المحال التجارية.