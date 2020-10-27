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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ بورسعيد يتابع سير العمل بمجزر بورسعيد بالقابوطي الجديد

«الغضبان» يتابع سير العمل بمجزر بورسعيد فى القابوطى الجديد

الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 03:04 م
محافظ بورسعيد
محافظ بورسعيد
بورسعيد:شيماء رشاد
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تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الثلاثاء، مجزر القابوطي الجديد، لمتابعة سير العمل واعمال الذبح ورفع كفاءة المجزر.

وشدد المحافظ، خلال جولته، على تطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية، والتخلص الآمن من مخلفات الذبح أولًا بأول، وتكثيف أعمال النظافة بالمجازر مع غسيل العنابر بالمطهرات مع تواجد الأطباء المتخصصين بصورة دائمة داخل المجزر .

وأكد المحافظ أن منطقة القابوطي الجديد تشهد طفرة كبيرة في مجال تنمية الثروة الحيوانية، فيوجد بها أكبر محطات التسمين بطاقة استيعابية تقدر بعشرة آلاف رأس ماشية، مشيرًا إلى أنه توجد محطة بجانب مجازر بورسعيد لتسهل من مهام العاملين في مجال الثروة الحيوانية.

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