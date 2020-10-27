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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«غرفة البترول»: نؤيد تخفيض أسعار الغاز للمصانع بشروط

الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 04:59 م
الغاز الطبيعي
الغاز الطبيعي
دعاء أبو العزم
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قال محمد سعدالدين، وكيل غرفة صناعات البترول والتعدين باتحاد الصناعات، ورئيس لجنة الطاقة، إنه مع تخفيض أسعار الغاز للمصانع ولكن بشروط تضعها الدولة على المستثمرين تحدد جدية تنفيذ أسباب الحصول على الدعم.

وأضاف سعدالدين، في تصريحات لـ«الدستور» أن مصر حققت الاكتفاء الذاتي من الغاز بعد تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي لمصر بفضل السياسات الاقتصادية السليمة التي نفذها وبفضل التعاقدات والبرتوكولات التي قام بتطبيقها.

وأشار وكيل غرفة البترول باتحاد الصناعات، إلى أن اتجاه الدولة نحو استخدام الغاز بديلًا من السولار لتخفيف العبء عن الموازنة العامة.

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