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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

مركز بحوث الصحراء ينشئ محطة بحثية متطورة بالخارجة (صور)

الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 03:05 م
عبدالله زغلول
عبدالله زغلول
عبدالناصرمحمد
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زار الدكتور عبدالله زغلول، القائم باعمال رئيس مركز بحوث الصحراء بوزارة الزراعة، اليوم، محطة بحوث الصحراء بمدينة الخارجة بمحافظة الوادى الجديد، وتفقد أعمال البنية التحتية لمساحة 20 فدانًا المخصصة لعمل محطة بحثية متطورة لتنفيذ بحوث تطبيقية لمواجهة تحديات الزراعة خصوصًا فى المناطق الصحراوية.

وقد أشاد القائم بأعمال رئيس مركز بحوث الصحراء، بالتوسع فى إدخال نظم الرى الحديث بالمحطة سواء نظام الرى بالرش الثابت، أو نظام الري المبوب، حيث يؤدي إلى زيادة المحصول وتوفير أكثر من 30% من كمية المياه اللازمة لري محصول السورجم مخلوطًا بلوبيا العلف.

كما تفقد أيضا قطاع الميكنة بالمحطة ودوره في خدمة المجتمع المحلي، في واحة الخارجة من تسوية الأرض، وزراعة المحاصيل بآلة التسطير للمساهمة في توفير التقاوي، وبالتالي قلة التكاليف الزراعية وزيادة الإنتاجية مما يسهم في زيادة دخل المزارع.

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