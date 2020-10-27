«تعليم القاهرة» تعلق على ظهور حالة كورونا بـ«رمسيس كولدج» وتعطيل الدراسة

نفى محمد عطية، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، ما تردد من أولياء أمور طلاب مدرسة "رمسيس كولدج" بمنطقة الظاهر، بمنح الطلاب إجازة بسبب ظهور حالة كورونا.وأكد عطية، في تصريحات خاصة، أن الحالة الإيجابية لمعلمة بالمدرسة كانت مخالطة لحالة مصابة، وتم عزلها بالمنزل منذ بداية العام الدراسي فور اكتشاف إصابتها، وشدد مدير المديرية أن المدرسة تقوم بدورها التعليمي ولم تمنح الطلاب إجازة.وقال عدد من أولياء أمور طلاب بالمدرسة، إن "نيو رمسيس كولدج" للغات بمنطقة غمرة بالقاهرة، أبلغتهم اليوم، عن ظهور حالة كورونا بين الطلاب.وأكد أولياء الأمور، أن المدرسة أبلغتهم بمنح الطلاب إجازة حتى 5 نوفمبر المقبل، لطلاب الصفوف الأول والثاني والثالث الابتدائي، وفقًا لبيان المدرسة، للبدء في أعمال التعقيم والتطهير حفاظًا على صحتهم.