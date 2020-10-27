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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

رئيس «الشيوخ» يهنئ السيسى بذكرى المولد النبوى الشريف

الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 03:03 م
المستشار عبدالوهاب
المستشار عبدالوهاب
كريمة أبو زيد والسيد السعدني
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بعث المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، ببرقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة ذكري المولد النبوي الشريف.

وجاء في البرقية: «يسعدني ويشرفني أن أرفع لكم أسمى آيات الاحترام والتقدير وأرق التمنيات الطيبة والمباركة بمناسبة حلول الذكرى العطرة لمولد خير البرية الرسول الكريم صلي الله عليه وسلم، داعيًا الله أن يعيده عليكم والوطن الغالي والأمتين العربية والإسلامية بوافر الصحة والعطاء والخير واليمن والبركات، وفقكم الله لما فيه الخير وسدد علي طريق النصر والحق خطاكم».

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