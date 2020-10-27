ننشر أسعار الخضار والفاكهة في المجمعات اليوم

أكد محمد كمال، رئيس قسم الخضار والفاكهة بفرع شركة الأهرام للمجمعات الاستهلاكية بمنطقة المهندسين المتطور التابع للشركة القابضة للصناعات الغذائية، في تصريح لأ " الدستور" أنه يتم ضخ نحو 10 أطنان من الخضار والفاكهة للفرع أسبوعيا، وهو من أكبر الفروع علي مستوى الشركة التي يتم ضخ كميات كبيرة له من الخضار والفاكهة ليلبي احتياجات المواطنين بأسعار تنافسية وذات جودة عالية.وأضاف أنه في حال زيادة عملية السحب وإقبال المواطنين علي عملية الشراء، يتم مخاطبة الشركة بزيادة حجم الكميات لتوفير كميات إضافية لتلبية وتعزيز الاحتياجات للمستهلكين، وهذا يرجع إلي التخفيضات في الأسعار والجودة في السلع.وقال إنه تم اليوم طرح الليمون بسعر 6 جنيهات ونصف، البطاطس 4 جنيهات، والبصل 6 جنيهات، والفلفل الرومي 6 جنيهات ونصف، والفاصوليا 8 جنيهات ونصف، والكوسة 6 جنيهات ونصف، والخيار 7 جنيهات ونصف، والجزر 7 جنيهات ونصف، والفلفل البلدي 4 جنيهات، والباذنجان الرومي الأبيض 6 جنيهات.ولفت إلى أنه يتم طرح الفاكهة بأسعار مخفضة، حيث يتم طرح الرومان المنفلوطي الأعلى جودة بسعر 7جنيهات، والجوافة 6 جنيهات ونصف، والبرتقال 6 جنيهات وربع، والعنب 15 جنيها، والموز 15جنيها، والكاكا بـ13 جنيها ونصف، والتفاح الإيطالي 25 جنيها، والبلح الرملي 11 جنيها، والكنتالوب 9 جنيهات ونصف.