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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

يونيو المقبل الانتهاء من طريق دسوق- كفر الشيخ بمليار و26 مليونًا

الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 04:44 م
جمال نور الدين
جمال نور الدين
عمرو الشامي
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قال اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، إن المحافظة تشهد إنشاء محاور جديدة للحد من الزحام داخل مدينة كفر الشيخ، ولمنع دخول سيارات النقل داخل شوارع وأحياء المحافظة، مؤكدًا أن العمل مستمر في المرحلة الأولى بطريق كفر الشيخ دسوق المزدوج بتكلفة مليار و26 مليون جنيه، لينتهي العمل به خلال شهر يونيو المقبل.

وأكد محافظ كفر الشيخ، سيتم تعميم رصف طرق القرى بالانترلوك، لسهولة فكه وتركيبه إضافة إلى امتصاص المياه، وبدأت التجربة بقرى مطوبس، وسيتم تعميمها، مما سيغير وجه الحياة بالقرى، مشيرًا إلى أن المحافظة والجامعة يتعاونان في ربط التعليم بسوق العمل، سواء خريجي كلية الثروة السمكية والمصائد للعمل بالمزارع السمكية، أو خريجي كليات الطب، للعمل بالمستشفيات الجديدة بالمحافظة، ومركز الأورام.

جاء ذلك أثناء انعقاد مجلس عمداء جامعة كفر الشيخ برئاسة الدكتور عبدالرزاق دسوقي، رئيس الجامعة، بحضور الدكتور حسن يونس، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور رضا صالح، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد عبدالعال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وعمداء الكليات.

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