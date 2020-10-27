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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

افتتاح 4 مدارس جديدة بدمياط

الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 04:46 م
افتتاح 4 مدارس بدمياط
افتتاح 4 مدارس بدمياط
حسام فهمي
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أطلقت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، اليوم الثلاثاء، إشارة البدء لـ 4 مدارس بمدن دمياط، وعزبة البرج، ورأس البر، وبلغت تكلفتهاالإجمالية 31.14 مليون جنيه وذلك استكمالًا لسلسلة الافتتاحات للمشروعات التعليمية والتى بدأتها مطلع الأسبوع الماضي.

واستهلت محافظ دمياط جولة، اليوم، بافتتاح مدرسة دمياط الثانوية الميكانيكية العسكرية بدمياط بعد تنفيذ أعمال الإحلال الجزئي لها بعدد 16 فصلًا ليصل إجمالى الفصول بها إلى 39 بتكلفة بلغت 9 ملايين جنيه، وتفقدت محافظ دمياط معمل CNC الذي يضم ماكينتي لتشكيل المعادن وفريزة مزودين بأجهزة حاسب آلي، كما تفقدت أيضًا ورشتي الحاسبات والالكترونيات وصالة الرسم، وأشادت بالطراز المعماري لمبنى المدرسة ومستوى التجهيزات به، والتي تأتي توافقًا مع اهتمام الدولة بالتعليم الفني، كما تسلمت درعًا تذكارية من أعضاء هيئة التدريس تقديرًا لجهودها المبذولة لدفع عجلة التنمية على أرض المحافظة.

وواصلت الدكتورة منال عوض جولتها بافتتاح توسعات مدرسة عزبة البرج الرسمية للغات، المقامة على مساحة 5702 م٢، بعدد 14 فصلًا ليصبح عدد الفصول بالمدرسة فصل ودورات مياه للبنين والبنات ومتحدى الإعاقة، وبلغت تكلفة تلك الأعمال 5.5 مليون جنيه، كما مرت على الفصول للاطمئنان على مستوى الإجراءات الاحترازية والوقائية واستلام الطلاب للكتب المدرسية.

كما افتتحت والدكتور أسامة العبد، مدرسة نصر المتبولى المنشأة حديثًا بقرية السنانية بدمياط، والتي تتضمن 24 فصلًا بتكلفة قدرها 10.34 مليون جنيه، هذا وقد توجه الدكتور أسامة العبد والمتبرعين بأرض المدرسة وأهالى القرية، بالشكر الجزيل إلى محافظ دمياط لدعمها الكبير للمحافظة وأبنائها، وحرصها على تلبية مطالبهم وحل مشكلاتهم.

وفى ختام الجولة افتتحت توسعات مدرسة رأس البر المتضمنة 16 فصلًا دراسيًا بتكلفة 6.2 مليون جنيه ليصل إجمالى عدد الفصول الدراسية إلى 40 فصلًا، وتفقدت الفصول الدراسية بمرحلتى رياض الأطفال والابتدائي وغرفة الطبيب، واطمأنت على توافر المستلزمات الطبية الأولية وخطة التعامل مع أي حالة تظهر عليها أعراض، كما تفقدت أيضًا قاعة التدريب والدمج المتخصصة فى توفير حزم تدريبية للمعلمين بإدارة عزبة البرج التعليمية، ضمن خطة وزارة التربية والتعليم لدمج الطلاب من ذوي الإعاقة، وكذلك المسرح الذى يتم من خلاله عقد الأنشطة المختلفة وكذلك اجتماعات الفيديو كونفرنس.

وفى سياق متصل، أكدت المحافظ أنه ومع انطلاق العام الدراسى الجديد 2012-2020 تم افتتاح 20 مدرسة بمناطق عدة داخل المحافظة، وذلك بتكلفة إجمالية 186.1 مليون جنيه، كما توجهت بالشكر الجزيل إلى هيئة الأبنية التعليمية ومديرية التربية والتعليم على تلك الجهود غير المسبوقة لتنفيذ محاور خطة تطوير القطاع التعليمي والمنشآت التابعة له وفقًا لأعلى المعايير والمواصفات.

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