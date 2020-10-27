7 وفيات و775 إصابة جديدة بكورونا في الكويت

أعلنت وزارة الصحة في الكويت، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 7 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد- 19"، ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد جراء المرض إلى 756.وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور عبدالله السند، اليوم إنه تم تسجيل 775 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 123 ألف حالة و92.وأشار المتحدث إلى وجود 116 مصابًا يتلقون الرعاية الطبية داخل وحدات العناية المركزة.وأعلنت وزارة الصحة الكويتية، في وقت سابق اليوم، عن أن 725 مصابًا تماثلوا للشفاء خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي المتعافين من كورونا في الكويت إلى 114 ألفًا و116 حالة.