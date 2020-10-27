وكيل «تعليم كفر الشيخ» تتابع تسليم التابلت لطلاب أولى ثانوى

تفقدت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، مدرسة علي عبدالشكور للغات، التابعة لإدارة شرق كفر الشيخ التعليمية، لمتابعة انتظام العملية التعليمية، وتسليم التابلت لطلاب وطالبات الصف الأول الثانوي وتفعيله، وناقشت الطلاب فيما درسوه من موضوعات، مشيدة بالمستوى التعليمي بالمدرسة، كما تفقدت ملاعب المدرسة الجديدة، ووجهت بتفعيل وممارسة الأنشطة الطلابية، ومتابعة مجموعات التقوية.وأكدت كشك، في بيان، أنها وجهت لجان المتابعة بالمديرية والإدارات التعليمية وموجهي المواد، لمتابعة توزيع الكتب على الطلاب، وعدم ربطها بالمصروفات المدرسية، وتوزيع التابلت على طلاب الصف الأول الثانوي، مشيرة إلى أنها تلقت تقارير من مديري الإدارات التعليمية، تؤكد تطبيق الإجراءات الاحترازية، واستمرار أعمال التطهير والتعقيم عقب اليوم الدراسي.