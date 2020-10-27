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الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 الموافق 10 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تداول 20 سفينة حاويات وبضائع عامة بميناء دمياط

الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 04:54 م
ميناء دمياط
ميناء دمياط
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استقبل ميناء دمياط 11 سفينة بضائع عامة خلال الـ24 ساعة الماضية، وغادرته سفينتا حاويات و7 سفن بضائع عامة، ليصل إجمالي عدد السفن المتواجدة بالميناء 20 سفينة.

وذكر المركز الإعلامي لهيئة الميناء، اليوم الثلاثاء، أنه تم تداول 3 آلاف و821 شاحنة، منها 679 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 34 ألفًا و196 طن بضائع عامة؛ ليصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 105 آلاف و688 طنًا، وفي مخازن القطاع الخاص 52 ألفًا و215 طنًا.

وأضاف أن حركة الصادر من البضائع العامة 11 ألفًا و534 طنًا، لتشمل 1500 طن يوريا، و3300 طن صويا، و5 آلاف و434 طن فوسفات، و1300 طن ملح، كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 22 ألفًا و103 أطنان، لتتضمن 1621 طن خشب زان، و2469 طن قمح، و6800 طن ذرة، و3 آلاف طن فول، و7 آلاف و413 طن حديد و8 آلاف طن خردة.

وأشار إلى أن إجمالي حركة الصادر من الحاويات يبلغ 258 حاوية مكافئة، وتحتوي على خضروات (فاصوليا- بطاطا- بطاطس- خضار مشكل مجمد- جزر- فلفل)، وحاصلات زراعية (بصل- برسيم- شمر- نعناع- كركدية)، وفواكة (رمان- مانجو) يتم تصديرها إلى كل من (الإمارات- السعودية- الأردن- أمريكا- هولندا- إيطاليا- الهند- ألمانيا- إنجلترا- فرنسا- إسبانيا)، بينما بلغت الحاويات الواردة 134 حاوية مكافئة، وحاويات الترانزيت 653 حاوية مكافئة.

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