رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 الموافق 10 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

«كرهت المدرسة»..القصة الكاملة للتلميذة المُذنَّبة بسبب المصروفات

الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 03:18 م
جريدة الدستور
أمل فرج
طباعة
يحمل العام الدراسي كل عام مفاجآت من العيار الثقيل، مواقف قاسية يتعرض لها التلاميذ والطلاب، المدرسين، وأولياء الأمور، ما يحدث ردورد فعل غاضية، بين متعاطف مع الطلاب وأولياء الأمور، ومهاجم للمسئولين، وكان آحدثها عقاب تلميذة بالوقوف لمدة 4 ساعات في الشمس "تذنيبًا" لانها لم تدفع المصروفات.

"عقاب تحت أشعة الشمس الحارقة"
القصة بدأت عندما قررت مديرة مدرسة قومية بالقاهرة، معاقبة وتذنيب اسلمى عمر بوقوفها تحت أشعة الشمس الحارقة، خلف الباب الحديدي، ولا ذنب لها غير أن والدها غير قادر على دفع المصروفات، لمدة أربع ساعات.

"والد الطالبة يحرر محضرا"

دفع المشهد ولى أمر الطالبة لتحرير محضر بالواقعة، موضحا أن المدرسة منعت ابنته ووالدتها من الدخول في الصباح بعد أن أخطر مدير الشئون القانونية أسرة الطالبة بأنها ممنوعة.

" وعود بالتحقيق في الواقعة"
وكشف الدكتور رضا حجازى، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، في تصريحاته عن أنه سيتم التحقيق فى واقعة منع الطالبة من دخول المدرسة بسبب تأخر ولى الأمر فى سداد المصروفات المدرسية، والتأكد من صحة رواية الواقعة.

وشدد " حجازي" أنه لا يحق لإدارة المدرسة عقاب الطالب بسبب المصروفات الدراسية، وهناك تحذير للمدارس بمنع ربط حضور الطالب إلى المدرسة، وتسليم الكتب الدراسية بسدد قيمة المصروفات الدراسية.

" بنتي كرهت التعليم"
"سلمى مستنيه تاخد حقها ويترد لها كرامتها عشان الذل اللي شافته، اتهانت على باب المدرسة، وتعرضت لضرر نفسي، وجسدي،وتنمر، لم يرحم طفولتها"، بهذه الكلمات عبر والد الطالبة عن استيائه وغضبه وأنه قدم بلاغًا في وزارة التربية والتعليم، مؤكدًا أنه لن يتنازل عن حق ابنته، التي كرهت التعليم ولم تريد أن تذهب للمدرسة حسب وصفه.

موضوعات متعلقة

تبادل أسرى ووقف تصعيد.. تفاصيل مباحثات وفد حماس في القاهرة

«الصحة»: 167 إصابة جديدة بكورونا.. و12 حالة وفاة

براتب 1800 جنيه.. القوى العاملة تعلن عن فرص عمل جديدة ببورسعيد

الحبس عامان و100 ألف غرامة لـ«فتاة تيك توك» هدير الهادي

الصور

image description

افتتاح 4 مدارس جديدة بدمياط

image description

محافظ أسيوط: خطوات جادة فى إنشاء مركز معلومات وشبكات المرافق

image description

محافظ أسيوط يتابع جاهزية المستشفيات لمواجهة فيروس كورونا

image description

«حياة كريمة» تستكمل أعمال الرصف بقرى أسيوط

image description

رئيس جامعة دمياط يشارك الطلبة في المحاضرات

الأكثر قراءة

ضحية خلاف أبيها والمديرة.. «التعليم» تكشف تفاصيل جديدة بأزمة «تذنيب سلمى»

الحبس 6 سنوات لمجدى عبدالغنى لعدم تسليم ميراث أقاربه

تجميد الحوافز والمكافآت والبدلات لموظفي الدولة؟.. الحكومة ترد

السيسي لـ البرهان: نساند السودان في صياغة مستقبل يحقق الاستقرار والسلام

إنفوجراف

image description

ليبيا: وقف إطلاق النار (إنفوجراف)

image description

احذروا «عودة كورونا»

image description

عقوبة استخدام البلطجة خلال انتخابات «النواب» (إنفوجراف)

image description

«صندوق إبراهيم» وإعفاء من التأشيرات.. الإمارات وإسرائيل توقعان اتفاقيات جديدة

نجم الساعة

السقا: فيلم جديد مع عز وكريم والكدوانى من إخراج ساندرا نشأت (حوار)

منوعات

«القمر الأزرق» و«أورانوس» يزينان السماء في «الهالوين» السبت

إيطاليا تعيد إغلاق السينما بالتزامن مع إغلاق ثان جراء كورونا

ما سبب عدم مرض الخفافيش رغم حملها للكثير من الفيروسات؟

شرب القهوة يوميًا يحد من سرطان القولون

أيام زمان

«خفَّضت أجري مرتين ولم يعطني حقي».. سر الخلاف بين أحمد زكي ومحمد خان

رفض طلب عادل إمام وحضر حفل السفارة الإسرائيلية.. حكاية علي سالم مع الزعيم

حكاية الرباعية التي كتبها صلاح جاهين متأثرًا بـ حمدي الوزير

«بدأ حياته بالهجوم علىّ».. اعترافات «الأبنودي» عن علاقته بأحمد فؤاد نجم

مقالات الرأي
لواء. محسن الفحام
أرض السلام والأبطال
مؤمن المحمدي
رهان الفناجيلى وأحمد فراج
القس. رفعت فكرى
مُت فارغًا
لواء.حمدى البطران
السودان والإرهاب
المزيد

الثقافة

مشاركون بندوة «الأعلى للثقافة»: طه حسين قدم برنامجا متكاملا للنهضة

محمد جوهر يحاور الفرنسى جييوم بـ شيلتر آرت سبيس.. غدا

في ذكرى ميلادها.. «السعداوي» و«حتاتة» قصة حب عجيبة قدوتها «دي بوفوار وسارتر»

«الأب الروحي» و«جيمس بوند» و«شبح الأوبرا» في معهد الموسيقى العربية