«كرهت المدرسة»..القصة الكاملة للتلميذة المُذنَّبة بسبب المصروفات

"عقاب تحت أشعة الشمس الحارقة"

"والد الطالبة يحرر محضرا"

" وعود بالتحقيق في الواقعة"

" بنتي كرهت التعليم"

يحمل العام الدراسي كل عام مفاجآت من العيار الثقيل، مواقف قاسية يتعرض لها التلاميذ والطلاب، المدرسين، وأولياء الأمور، ما يحدث ردورد فعل غاضية، بين متعاطف مع الطلاب وأولياء الأمور، ومهاجم للمسئولين، وكان آحدثها عقاب تلميذة بالوقوف لمدة 4 ساعات في الشمس "تذنيبًا" لانها لم تدفع المصروفات.القصة بدأت عندما قررت مديرة مدرسة قومية بالقاهرة، معاقبة وتذنيب اسلمى عمر بوقوفها تحت أشعة الشمس الحارقة، خلف الباب الحديدي، ولا ذنب لها غير أن والدها غير قادر على دفع المصروفات، لمدة أربع ساعات.دفع المشهد ولى أمر الطالبة لتحرير محضر بالواقعة، موضحا أن المدرسة منعت ابنته ووالدتها من الدخول في الصباح بعد أن أخطر مدير الشئون القانونية أسرة الطالبة بأنها ممنوعة.وكشف الدكتور رضا حجازى، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، في تصريحاته عن أنه سيتم التحقيق فى واقعة منع الطالبة من دخول المدرسة بسبب تأخر ولى الأمر فى سداد المصروفات المدرسية، والتأكد من صحة رواية الواقعة.وشدد " حجازي" أنه لا يحق لإدارة المدرسة عقاب الطالب بسبب المصروفات الدراسية، وهناك تحذير للمدارس بمنع ربط حضور الطالب إلى المدرسة، وتسليم الكتب الدراسية بسدد قيمة المصروفات الدراسية."سلمى مستنيه تاخد حقها ويترد لها كرامتها عشان الذل اللي شافته، اتهانت على باب المدرسة، وتعرضت لضرر نفسي، وجسدي،وتنمر، لم يرحم طفولتها"، بهذه الكلمات عبر والد الطالبة عن استيائه وغضبه وأنه قدم بلاغًا في وزارة التربية والتعليم، مؤكدًا أنه لن يتنازل عن حق ابنته، التي كرهت التعليم ولم تريد أن تذهب للمدرسة حسب وصفه.