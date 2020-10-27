رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 الموافق 10 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

السيسي لـ البرهان: نساند السودان في صياغة مستقبل يحقق الاستقرار والسلام

الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 02:01 م
السيسي
السيسي
طباعة
صرَّح السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، بأنَّ الرئيس عبدالفتاح السيسي استقبل اليوم الثلاثاء بقصر الاتحادية، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة السوداني، في حضور الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وعباس كامل، رئيس المخابرات العامة، والسفير المصري بالخرطوم.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس رحب بأخيه الفريق عبدالفتاح البرهان بالقاهرة، مشيرًا إلى الروابط الأزلية التي تجمع شعبي وادي النيل، والترابط التاريخي بين مصر والسودان، ووحدة المصير والمصلحة المشتركة التي تربط بين الشعبين الشقيقين.

وأكد الرئيس السيسي الموقف المصري الاستراتيجي الثابت الداعم لأمن واستقرار السودان وشعبه الشقيق، وحرص مصر على مواصلة التعاون والتنسيق مع السودان في جميع الملفات محل الاهتمام المتبادل، والدفع نحو سرعة تنفيذ المشروعات التنموية المشتركة، كالربط الكهربائي وخط السكك الحديدية، من أجل شعبي البلدين.

وأشار الرئيس إلى متابعته الحثيثة لجميع التطورات الراهنة على الساحة السودانية إقليميًا ودوليًا، مؤكدًا مساندة مصر لإرادة وخيارات القيادة السياسية في السودان الشقيق في صياغة مستقبل بلادهم، ومرحبًا بكل الجهود التي من شأنها مساعدة السودان على مواجهة الأزمة الاقتصادية لما فيه صالح الشعب السوداني، بالإضافة إلى تحقيق الاستقرار والسلام الإقليميين.

من جانبه؛ أكد الفريق البرهان متانة الروابط التاريخية المتأصلة بين مصر والسودان، مشيدًا في هذا السياق بالجهود المتبادلة لتعزيز أواصر التعاون المشترك بين البلدين، ومؤكدًا حرص السودان مصر على مواصلة التنسيق مع مصر في كل الملفات محل الاهتمام المتبادل.

كما استعرض رئيس مجلس السيادة السوداني تطورات الأوضاع في السودان والجهود المبذولة للتعامل مع المستجدات في هذا الصدد، بما فيها التوقيع مؤخرًا في جوبا على اتفاق السلام بين الحكومة السودانية وعدد من الحركات المسلحة، معربًا في هذا الخصوص عن تقدير بلاده للدعم المصري غير المحدود للحفاظ على سلامة واستقرار السودان ومؤازرته للنجاح في المرحلة الانتقالية الراهنة.

وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد التباحث حول مجمل القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المتبادل، كما تم استعراض تطورات ملف سد النهضة في ضوء الموقف الحالي للمفاوضات الثلاثية بين مصر والسودان وإثيوبيا تحت رعاية الاتحاد الإفريقي، حيث تم التوافق حول الأهمية القصوى لقضية المياه بالنسبة للشعبين المصري والسوداني باعتبارها مسألة أمن قومي، ومن ثم تمسك البلدين بالتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم يضمن قواعد واضحة لعملية ملء وتشغيل السد، ويحقق المصالح المشتركة لجميع الأطراف.

موضوعات متعلقة

الحبس 6 سنوات لمجدى عبدالغنى لعدم تسليم ميراث أقاربه

تجميد الحوافز والمكافآت والبدلات لموظفي الدولة؟.. الحكومة ترد

نتيجة معادلة الدبلومات التجارية جامعة القاهرة

«البترول» تطلق «بوابة مصر» لتسويق الفرص الاستثمارية

الصور

image description

محافظ أسيوط: خطوات جادة فى إنشاء مركز معلومات وشبكات المرافق

image description

محافظ أسيوط يتابع جاهزية المستشفيات لمواجهة فيروس كورونا

image description

«حياة كريمة» تستكمل أعمال الرصف بقرى أسيوط

image description

رئيس جامعة دمياط يشارك الطلبة في المحاضرات

image description

من جنوب إفريقيا لفلسطين.. رسائل جرافيك عابرة للقارات

الأكثر قراءة

الحبس 6 سنوات لمجدى عبدالغنى لعدم تسليم ميراث أقاربه

السيسي لـ البرهان: نساند السودان في صياغة مستقبل يحقق الاستقرار والسلام

تجميد الحوافز والمكافآت والبدلات لموظفي الدولة؟.. الحكومة ترد

محامي «شهيد المرج»: حاولوا تقييده بـ«كاوتش» قبل تمزيق جسده

إنفوجراف

image description

ليبيا: وقف إطلاق النار (إنفوجراف)

image description

احذروا «عودة كورونا»

image description

عقوبة استخدام البلطجة خلال انتخابات «النواب» (إنفوجراف)

image description

«صندوق إبراهيم» وإعفاء من التأشيرات.. الإمارات وإسرائيل توقعان اتفاقيات جديدة

نجم الساعة

السقا: فيلم جديد مع عز وكريم والكدوانى من إخراج ساندرا نشأت (حوار)

منوعات

«القمر الأزرق» و«أورانوس» يزينان السماء في «الهالوين» السبت

إيطاليا تعيد إغلاق السينما بالتزامن مع إغلاق ثان جراء كورونا

ما سبب عدم مرض الخفافيش رغم حملها للكثير من الفيروسات؟

شرب القهوة يوميًا يحد من سرطان القولون

أيام زمان

«خفَّضت أجري مرتين ولم يعطني حقي».. سر الخلاف بين أحمد زكي ومحمد خان

رفض طلب عادل إمام وحضر حفل السفارة الإسرائيلية.. حكاية علي سالم مع الزعيم

حكاية الرباعية التي كتبها صلاح جاهين متأثرًا بـ حمدي الوزير

«بدأ حياته بالهجوم علىّ».. اعترافات «الأبنودي» عن علاقته بأحمد فؤاد نجم

مقالات الرأي
لواء. محسن الفحام
أرض السلام والأبطال
مؤمن المحمدي
رهان الفناجيلى وأحمد فراج
القس. رفعت فكرى
مُت فارغًا
لواء.حمدى البطران
السودان والإرهاب
المزيد

الثقافة

في ذكرى ميلادها.. «السعداوي» و«حتاتة» قصة حب عجيبة قدوتها «دي بوفوار وسارتر»

«الأب الروحي» و«جيمس بوند» و«شبح الأوبرا» في معهد الموسيقى العربية

30 عامًا من الصخب.. سيلفيا بلاث رائدة شعر الاعتراف

3 «لاءات» جعلت «نوال السعداوي» أبرز المدافعات عن حقوق المرأة