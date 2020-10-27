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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«قسد» تختطف عددًا من المدنيين بريف دير الزور

الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 01:48 م
ميليشيا قسد
ميليشيا قسد
مروة عنبر
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شنت ميليشيا قسد، اليوم الثلاثاء، حملة مداهمات واختطفت عددا من المدنيين في قرية الشحيل بريف دير الزور الشرقي.

وأفادت وكالة الأنباء السورية نقلا عن مصادر محلية، بأن ميليشيا قسد داهمت منازل المواطنين في قرية الشحيل واختطفت عددا من سكانها واقتادتهم إلى جهة مجهولة.

وشهدت قرية الشحيل وعدد من القرى والبلدات المجاورة بريف دير الزور الشرقي خلال الفترة الماضية مظاهرات احتجاجية للمطالبة بطرد ميليشيا قسد والقوات الأمريكية التي أمعنت تنكيلا بالأهالي وسرقة ممتلكاتهم وحصار عدد من القرى والبلدات واختطاف عشرات الشبان واستهدافها وجهاء وشيوخ العشائر وسرقة ثروات منطقة الجزيرة.

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