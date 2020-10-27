«الاتصالات» تستأنف مبادرة "قدوة-تك" لتدريب رائدات الأعمال

تواصل الإدارة المركزية للتنمية المجتمعية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تنظيم برنامج تدريب رائدات الأعمال على مهارات التسويق الرقمي باستخدام منصات التواصل المجتمعي والذي ينظَم عبر الإنترنت ضمن الأنشطة المستمرة لمبادرة "قدوة-تك" لتمكين المرأة.ويهدف البرنامج إلى تلبية احتياجات فئة مختلفة من رائدات الأعمال من خلال بناء مهاراتهن التكنولوجية في مجال التسويق الرقمي، حيث بدأت المبادرة تتوجه نحو التمكين على المستوى المؤسسي، لاسيما المؤسسات الداعمة للمرأة وتعزيز مساهمتها في الاقتصاد المصري لما لهذه الفئة من احتياج لتطوير أعمالهن بدمج أدوات التكنولوجيا المعاصرة في الإدارة التسويقية لأعمالهن.واستهلت المبادرة هذا التوجه بالبدء بمجموعة منتقاة من جمعية سيدات الأعمال ومبادرة High Heel Entrepreneurs ليتم تدريبهن عبر تقنيات التعلم الإلكتروني على مهارات التسويق الرقمي باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي.وتضم المجموعة الحالية عدد من السيدات ورائدات الأعمال في مجال المشروعات الخدمية والحرفية، حيث يتكامل وجود صاحبات المشروعات الخدمية مع أقرانهن من صاحبات المشروعات الحرفية ويتيح فرصة أكبر لتبادل الخبرات والأفكار ومشاركة المعرفة لتعظيم الاستفادة من البرنامج التدريبي.ويأتي ذلك في إطار دور وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في تمكين المرأة المصرية من أدوات تكنولوجيا المعلومات وتطبيقاتها، خاصًة في مجال التسويق الرقمي لما له من أهمية في مواكبة متغيرات السوق الحالية وضرورة تغيير طريقة الإنتاج والتسويق والإبداع لإخراج المزيد من القصص والنماذج الناجحة من السيدات.وخلال الجلسة التعريفية للبرنامج دار نقاش مفتوح بين رائدات الأعمال حول الأدوات الجديدة للتسويق الرقمي وتطبيقات التكنولوجيا وأهميتها في مواكبة متطلبات الأسواق المحلية والخارجية وكيفية استخدام شبكة الإنترنت للوصول للعميل المحتمل والمستهدف لتحقيق أعلى مبيعات أو الترويج للخدمات ومن ثم تحقيق أعلى مستوى من الأرباح.