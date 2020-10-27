مع إجازة المولد النبوى.. إشغالات مرتفعة بفنادق ومنتجعات «سيوة»

وجه اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، برفع حالة الاستعداد والحفاظ على الشكل الحضارى والسياحى بواحة سيوة لظهور الواحة بشكل يليق بمكانتها العالمية لاستقبال الموسم الشتوى، مشيرًا إلى أن واحة سيوة تعتبر من أهم وأشهر الواحات فى العالم، ومن أشهر مقاصد السياحة الشتوية والتراثية والترفيهية للسياح من مختلف دول العالم، إلى جانب المصريين الذين يتوافدون عليها، من مختلف المحافظات، لقضاء أوقات ممتعة.وأوضح العميد عصام عبدالغني، رئيس مركز ومدينة سيوة، أن فنادق ومنتجعات الواحة تشهد إشغالات مرتفعة خاصة مع إجازة المولد النبوي، حيث تحرص أعداد كبيرة على قضاء الإجازة بسيوة، نظرًا لما تتمتع به من طقس خريفي معتدل، ومناظر طبيعية، وثقافة فريدة يحرص زائر سيوة على زيارة عدد من المواقع الأثرية، والعيون الطبيعية، والقيام برحلة السفاري، واقتناء المنتجات السيوية، والاستمتاع بالأكلات الصحية المميزة للواحة.وأشار محافظ مطروح إلى أن الواحة سوف تشهد أوائل شهر نوفمبر القادم إعادة افتتاح قلعة شالي الأثرية بعد إعادة ترميمها، وذلك بحضور عدد من الوزراء والسفراء في رسالة سلام ومحبة من شالي إلى كل دول العالم.