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رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

محافظ ورئيس جامعة بورسعيد يطلقان مبادرة لزرع 1000 شجرة مثمرة

الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 01:43 م
اللواء عادل الغضبان
اللواء عادل الغضبان
بورسعيد:شيماء رشاد
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أطلق اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، والدكتور أيمن إبراهيم، رئيس جامعة بورسعيد، اليوم الثلاثاء، مبادرة "هنجملها" لتشجير وتجميل جامعة بورسعيد تحت شعار "اتحضر للأخضر اتحضر للمستقبل"، والمقامة تحت اشراف المهندس محمد سعيد قبطان، رئيس المبادرة.

وبدأت المبادرة بقيام محافظ بورسعيد ورئيس الجامعة بزراعة اول شجرة مثمرة، بكلية الهندسة بمشاركة الطلاب والسادة نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات، واللواء محمد عامر، رئيس مدينة بورفؤاد

وأعرب المحافظ عن سعادته بمبادرة "هنجملها" التي تم إطلاقها بالتعاون مع جامعة بورسعيد، وشارك الطلاب في زراعة أحد الأشجار، والتي تأتي في إطار حرص المحافظة على الحفاظ على الشكل الجمالي والحضاري لمختلف قطاعات المحافظة، مؤكدا على ضرورة الحفاظ على هذه الأعمال التجميلية وتنميتها.

وِأشاد " الغضبان" بتلك المبادرة التي تهدف إلى غرس روح الانتماء والمشاركة المجتمعية، وجعل الطلاب أكثر حرصا علي الأشجار المزروعة والحفاظ عليها.

يذكر أن مبادرة ازرع شجرة تتضمن زراعة 1000 شجرة مثمرة، داخل كليات الجامعة تضم شتلات زيتون، وليمون، ومانجو، وجوافة، توزع علي جميع الكليات بهدف الحفاظ على الشكل الجمالي لها.

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